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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل أزمة السكك الحديدية خلال حكم الإخوان عام 2013

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن محاولات تعطيل حركة القطارات في مصر خلال عام 2013، كاشفًا تفاصيل إضراب عدد من سائقي القطارات، قال إنهم كانوا تابعين لجماعة الإخوان، بهدف وقف حركة السكك الحديدية خلال فترة حكم الجماعة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن التحرك تسبب في تهديد انتظام حركة القطارات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تدخلت في ذلك الوقت، ووفرت عددًا من قائدي القطارات للمساعدة في تشغيل المنظومة، وهو ما ساهم في إنهاء الأزمة وعودة الحركة إلى طبيعتها.

أحمد موسى يتحدث عن وجود عناصر إخوانية داخل السكة الحديد

وفي سياق حديثه، أشار موسى إلى أن هيئة السكك الحديدية شهدت خلال تلك المرحلة، بحسب روايته، وجود عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان، لافتًا إلى أن عددًا منها بلغ 162 عنصرًا، كما تحدث عن محاولات لإلغاء شرطة النقل والمواصلات وإسناد إدارة منظومة السكك الحديدية إلى شركة تابعة للتنظيم.

وأكد أن تلك العناصر لم تعد موجودة داخل المنظومة حاليًا، وفقًا لما ذكره خلال البرنامج، معتبرًا أن الحفاظ على انتظام العمل داخل الهيئة يتطلب التصدي لأي محاولات للتأثير على سير المرفق أو تعطيل خدماته.

رسالة أحمد موسى للعاملين بهيئة السكك الحديدية

ووجه الإعلامي رسالة إلى العاملين بالهيئة، شدد خلالها على ضرورة تحمل كل شخص مسؤولياته، وعدم التستر على أي مخالفات أو أوجه تقصير، مطالبًا بالإبلاغ عن العناصر التي لا تؤدي مهامها بالشكل المطلوب.

وأكد موسى أن السكك الحديدية مرفق حيوي يمثل أمانة في أعناق العاملين به، وأن أي شخص يثبت فساده أو تورطه في مخالفات يجب التعامل معه ومحاسبته، حفاظًا على سلامة الركاب واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

احمد موسى صدى البلد جماعة الاخوان

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