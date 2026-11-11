خالد الصاوي عن مهرجان القاهرة: زمان كنت بدور على دعوة عشان أدخل أتفرج على الأفلام

كشف الفنان خالد الصاوي عن تفاصيل علاقته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مستعيدًا ذكرياته مع المهرجان منذ سنوات دراسته وبداياته الفنية، مؤكدًا أن شعوره تجاه الحدث تغير مع مرور السنوات، بعدما كان يبحث عن دعوة لحضور الفعاليات ومشاهدة الأفلام، وأصبح اليوم يحظى باستقبال وتقدير يسعد بهما.

وقال خالد الصاوي، خلال لقائه مع قناة «DMC» على هامش افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه يرتبط بالمهرجان منذ فترة طويلة، وإن علاقته به لم تبدأ بصفته فنانًا فقط، بل امتدت إلى مراحل مختلفة من حياته ودراسته وعمله داخل المجال السينمائي.

وأوضح الصاوي أنه درس القانون في البداية، قبل أن يلتحق بمعهد السينما لدراسة الإخراج، وعمل خلال رحلته مساعد إنتاج ومساعد مخرج، ثم خاض تجربة الإخراج في التلفزيون، مشيرًا إلى أن هذه التجارب ساهمت في تشكيل علاقته بعالم السينما والمهرجان.

وأضاف أن حلمه في سنوات الدراسة كان الحصول على دعوة تتيح له دخول المهرجان ومشاهدة الأفلام والاستفادة من التجارب السينمائية المختلفة، معربًا عن سعادته بما يحظى به اليوم من استقبال وتقدير خلال مشاركته في فعالياته.

وتحدث الفنان عن ارتباط عائلته بالمهرجان، موضحًا أن والده الراحل كان مستشارًا قانونيًا للمهرجان، وكانت له صلة بغرفة صناعة السينما، وهو ما جعل علاقته بهذا الحدث تحمل جانبًا شخصيًا وعائليًا إلى جانب ارتباطه المهني والفني.

وأكد خالد الصاوي أهمية تعريف الجمهور بقيمة مهرجان القاهرة السينمائي ومكانته الدولية، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه رواده في تأسيسه والحفاظ على حضوره، ووجه التحية والتقدير إلى الراحل سعد الدين وهبة، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بتاريخ المهرجان.

كما أشاد بجهود الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واصفًا إياه بأنه واجهة عظيمة للفنانين، ومؤكدًا تقديره لما يبذله من جهد في خدمة المهرجان والحفاظ على مكانته الفنية والثقافية.