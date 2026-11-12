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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن العملات الإسلامية

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة ثقافية كبرى تحت عنوان «العملات الإسلامية ذاكرة مصر التاريخية (ملامح من تاريخ مصر في ضوء نماذج من المسكوكات الإسلامية)»، يلقيها العالم الأثري أ.د. عاطف منصور محمد رمضان، أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية وخبير المسكوكات الدولي وعميد كلية الآثار جامعة الفيوم الأسبق.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

تقام المحاضرة يوم الثلاثاء، الموافق 17 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمركز إبداع قصر الأمير طاز بالقاهرة.

أبرز محاور المحاضرة:

  العملات وتوثيق التاريخ: تسليط الضوء على أهمية المسكوكات بوصفها وثائق رسمية معاصرة للأحداث، ودورها في توثيق التاريخ السياسي والإداري والاقتصادي من خلال ما تحمله من أسماء وألقاب وتواريخ ورموز.

  العملات المصرية ذاكرة الأمة التاريخية: استعراض دور العملات في حفظ الذاكرة التاريخية للأمة الإسلامية، وخصوصية التجربة النقدية المصرية التي تميزت باستمرار إصدار العملات على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية حكم الأسرة العلوية.

  التطور العمراني لعواصم ومدن مصر المحروسة: تتبع التطور العمراني لعواصم مصر ومدنها عبر العصور الإسلامية في ضوء المسكوكات (مثل الفسطاط، وأسنا، والفيوم، والفرما، والإسكندرية، والقاهرة المعزية، وغيرها)، وكشف مكانة المدن المصرية وأدوارها الحضارية.

  ملامح من تاريخ مصر في ضوء المسكوكات: تقديم نماذج مختارة من المسكوكات الإسلامية المصرية التي توثق أحداثاً وشخصيات ومراحل تاريخية مهمة، وتصويب بعض الروايات التاريخية وإعادة قراءة جوانب من تاريخ مصر والإسلام.

عن المحاضر:

يُذكر أن الأستاذ الدكتور عاطف منصور محمد رمضان هو أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية وخبير المسكوكات الدولي. شغل منصب عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم (2011–2022م)، ومؤسس ومدير مركز المسكوكات الإسلامية-مصر (INCE)، ومؤسس ومدير مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية (CHEIS). وهو مؤلف لأكثر من 22 موسوعة ومؤلفاً أثرياً وله أكثر من مائة بحث علمي. كما نال العديد من الجوائز العلمية البارزة منها جائزة التفوق العلمي من اتحاد الأثريين العرب (2012م)، وجائزة الجدارة العلمية (2018م)، وجائزة الدولة المصرية للتفوق في العلوم الاجتماعية (2019م).

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