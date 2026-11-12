سيتي يعزز رهانه على التوسع الدولي للشركات الصينية وزيادة استخدام اليوان

يتجه بنك «سيتي» الأمريكي إلى توسيع أنشطته في تداول العملات والخدمات المصرفية العابرة للحدود، مستفيدا من تنامي الحضور العالمي للشركات الصينية واتساع نطاق استخدام اليوان في المعاملات الدولية، وفقا لمسئولين تنفيذيين بالبنك.

وتنسجم هذه الاستراتيجية مع مساعي السلطات الصينية لتعزيز مكانة عملتها في التجارة والتمويل الدوليين، رغم استمرار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

وقال فلافيو فيغيريدو، الرئيس العالمي لتداول العملات الأجنبية في «سيتي»، في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش المؤتمر السنوي للبنك في شنغهاي، إن دور البنك يتمثل في مساعدة الشركات الصينية على توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذه الخدمات تشمل مساعدة الشركات على إدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، فضلا عن تمكينها من إصدار فواتير لعملائها في الخارج باليوان الصيني، بما يدعم استخدام العملة المحلية في معاملاتها الدولية.

ويأتي هذا التوجه مع تكثيف الشركات الصينية توسعها خارج السوق المحلية، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما يزيد من تعرضها لمخاطر تقلبات العملات الأجنبية.

وتواجه بعض هذه الشركات تحديات إضافية مع الارتفاع التدريجي لقيمة اليوان، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع القيمة المحولة لأرباحها المحققة بالعملات الأجنبية.

في المقابل، باتت الإيرادات الناتجة عن التعامل مع العملاء الصينيين أحد أبرز محركات النمو لدى بنك «سيتي»، الذي يسعى إلى تعزيز موقعه في سوق الخدمات المالية المرتبطة بالتجارة والاستثمارات الصينية الخارجية.

من جانبه، قال مارك لويت، رئيس الخدمات المصرفية لدى «سيتي» لمنطقة اليابان وشمال آسيا وأستراليا، إن البنك حقق نموا سنويا بمعدلات مزدوجة، أي بنسبة 10% أو أكثر، في أنشطته المرتبطة بالصين خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعد من بين أسرع معدلات النمو التي سجلها البنك في القارة الآسيوية.