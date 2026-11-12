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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الألعاب .. كل ما لاتعرفه عن لعبة STRANGER THAN HEAVEN قبل إنطلاقها

لعبة Stranger Than Heaven،
لعبة Stranger Than Heaven،
لمياء الياسين

أعلنت شركة سيجا عن تفاصيل النسخة الرقمية  من لعبتها المرتقبة Stranger Than Heaven، والمقرر طرحها رسمياً في الأسواق العالمية بتاريخ 15 يناير 2027.

 تأتي هذه الخطوة ضمن الحملة الترويجية المكثفة للعبة، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجربة متكاملة تضفي طابعاً فريداً على عالم اللعبة.


ويتصدر قائمة مميزات النسخة الفاخرة تعاون إبداعي لافت مع مشروع WILDSIDE التابع لدار الأزياء اليابانية الشهيرة Yohji Yamamoto Inc.. 

يثمر هذا التعاون عن تقديم بدلة عمل (Jumpsuit) مصممة خصيصاً لشخصية البطل الرئيسية "ماكوتو"، مما يمنح اللاعبين خياراً بصرياً أنيقاً يعكس الهوية الفنية المتمردة والعصرية التي يشتهر بها المصمم الياباني يوهجي ياماموتو، وينسجم في الوقت ذاته مع الأجواء الدرامية للعبة.


ولم تقتصر إضافات النسخة الفاخرة على الأزياء الحصرية فحسب، بل تشمل أيضاً حزمة من المحتويات الرقمية الإضافية المصممة لإثراء تجربة اللعب وتعميق انغماس اللاعبين في تفاصيل القصة وعالمها. 

تهدف سيجا من خلال هذه الحزمة إلى مكافأة اللاعبين الذين يفضلون اقتناء الإصدارات الموسعة منذ اليوم الأول للإطلاق، عبر توفير عناصر تجميلية ومزايا إضافية تعزز من قيمة التجربة الكلية.


تعد لعبة Stranger Than Heaven واحدة من أبرز العناوين التي تراهن عليها سيجا في مطلع عام 2027، نظراً لأسلوبها السردي المميز وتوجهها الفني الجريء. ومع اقتراب موعد الإصدار في منتصف يناير المقبل، يترقب عشاق ألعاب المغامرات والأكشن الكشف عن المزيد من العروض الدعائية واستعراضات أسلوب اللعب التي تسلط الضوء على تفاصيل القصة، والشخصيات، والإضافات الحصرية التي ستتوفر لمقتني النسخة الفاخرة عند الإطلاق.

شركة سيجا الأزياء اليابانية الأجواء الدرامية الحملة الترويجية العروض الدعائية Stranger Than Heaven

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