يورتشيتش على رادار منتخب عربي.. والمدرب الكرواتي يعلن موقفه

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود تحركات من جانب أحد المنتخبات العربية للتعاقد مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، لتولي القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن المدرب الكرواتي تلقى عرضًا لتدريب أحد المنتخبات العربية، مشيرًا إلى أنه أبدى ترحيبه بخوض التجربة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية المنتخب أو طبيعة المفاوضات.

وأضاف أن هناك حالة من التكتم الشديد تحيط بالملف حتى الآن، في ظل عدم الإعلان عن أي تفاصيل رسمية بشأن المفاوضات أو مدى تقدمها.

وأشار إلى أن يورتشيتش يُعد من المدربين أصحاب الخبرات الجيدة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال تجربته مع بيراميدز، ونجح في ترك بصمة واضحة مع الفريق، وهو ما يجعله خيارًا مطروحًا لتولي المسؤولية الفنية لأحد المنتخبات العربية.