هتشتغل وهتدرّب فرق كبيرة.. حسن شحاتة يساند حسام حسن برسالة خاصة

وجه حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، عقب رحيله عن قيادة المنتخب، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في خطوته المقبلة، والحصول على عرض تدريبي مناسب خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحاته التلفزيونية، إنه يتمنى لحسام حسن مواصلة مشواره التدريبي مع أحد الفرق الكبيرة، مشيرًا إلى أنه سمع بوجود مفاوضات معه لتولي تدريب أحد المنتخبات العربية.

وأضاف: «هتشتغل وهتدرب فرق كبيرة، وأنا بسمع إن فيه مفاوضات مع منتخبات عربية، أنت كنت بتحاول تعمل كل حاجة علشان مصر، وأتمنى يجيلك عرض كويس وتقدر تحقق الأمنية اللي بتمناها».

واختتم حسن شحاتة رسالته بالتأكيد على تمنياته لحسام حسن بالتوفيق في مشواره المقبل، وأن يتمكن من تحقيق طموحاته التدريبية خلال المرحلة القادمة.