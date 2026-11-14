قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لابورتا يتحدث عن مستقبل يامال ويحذر من مقارنته بميسي وكرويف
مدبولي يكشف خطة لمضاعفة المناطق الصناعية في مصر خلال 3 سنوات
بالإجماع ولمدة عامين.. لبنان تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
مدبولي يوجه بالتوسع في المسطحات الخضراء واستغلال الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات
مدبولي: الدولة تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير عمليات زراعة الكبد للمواطنين مجانًا
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ السلعية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل بشأن انتقال حمزة عبدالكريم إلى كومو الإيطالي
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية
مدبولي يزف بشرى لأصحاب المصانع بميت غمر: توسعات جديدة ومناطق استثمارية
مدبولي: المنطقة الاستثمارية بميت غمر نموذج لدعم المشروعات الصغيرة
مدبولي من الدقهلية: توجيهات بمضاعفة المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي
مدبولي: المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم 107 مشروعات و150 على قوائم الانتظار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هتشتغل وهتدرّب فرق كبيرة.. حسن شحاتة يساند حسام حسن برسالة خاصة

حسام حسن وحسن شحاتة
حسام حسن وحسن شحاتة
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

وجه حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، عقب رحيله عن قيادة المنتخب، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في خطوته المقبلة، والحصول على عرض تدريبي مناسب خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحاته التلفزيونية، إنه يتمنى لحسام حسن مواصلة مشواره التدريبي مع أحد الفرق الكبيرة، مشيرًا إلى أنه سمع بوجود مفاوضات معه لتولي تدريب أحد المنتخبات العربية.

وأضاف: «هتشتغل وهتدرب فرق كبيرة، وأنا بسمع إن فيه مفاوضات مع منتخبات عربية، أنت كنت بتحاول تعمل كل حاجة علشان مصر، وأتمنى يجيلك عرض كويس وتقدر تحقق الأمنية اللي بتمناها».

واختتم حسن شحاتة رسالته بالتأكيد على تمنياته لحسام حسن بالتوفيق في مشواره المقبل، وأن يتمكن من تحقيق طموحاته التدريبية خلال المرحلة القادمة.

حسن شحاتة حسام حسن لحسام حسن منتخب مصر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر حسام حسن المدير الفني السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

منتخب مصر

مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين

ترشيحاتنا

مواني البحر الأحمر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

محافظ الشرقية

بتكلفة 340 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 93%.. إنشاء كوبري سيارات الشبانات بالزقازيق

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي وفد حزب الإصلاح والنهضة لبحث سبل التعاون المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

فيديو

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد