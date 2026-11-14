وزير المالية: نبحث توسيع التعاون مع ستاندرد بنك لدعم وسائل التمويل المستدام والسندات الخضراء

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لتوسيع التعاون مع «ستاندرد بنك» في أدوات التمويل المستدام والسندات الخضراء لدعم أولوياتنا المناخية والتنموية.

قال كجوك، فى لقائه الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش مؤتمر المناخ بتركيا، إننا نعمل على تحويل فرص التعاون مع شركائنا الدوليين إلى تدفقات استثمارية وتمويلية تدعم الإنتاج والتصدير والنمو المستدام.

شراكات تمويلية

أضاف أننا نتطلع إلى شراكات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة ورفع الإنتاجية والحد من الانبعاثات، لافتًا إلى التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والنقل والطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص.

أشار إلى أن آليات تمويل أكثر ابتكارًا للمشروعات التنموية تعزز مشاركة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، موضحًا أننا حريصون على توفير حلول تمويلية أكثر تنافسية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الأفريقية.

قال إننا نعمل على تعظيم الاستفادة من شبكة «ستاندرد بنك» الأفريقية لتيسير التجارة وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير من مصر للقارة.