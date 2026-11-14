أستاذ أمراض باطنة: الكشف المبكر عن السكري يساعد على الوقاية من المضاعفات

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أهمية الوقاية والكشف المبكر عن مرض السكري، مشيرة إلى ضرورة معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات اللازمة مبكرًا، موضحة أن السكري من النوع الأول لا يمكن التنبؤ بالإصابة به.

وأوضحت شلتوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك عددًا من عوامل الخطورة التي تزيد احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني، من بينها السمنة، سواء السمنة الكلية أو سمنة البطن، ووجود تاريخ وراثي للإصابة بالمرض لدى أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

وأضافت أن بعض المرضى قد يتعايشون مع أعراض السكري دون إدراك إصابتهم بالمرض، وهو ما يُعرف باسم إنكار الإصابة بالسكري، لافتة إلى أن هذه الحالة قد تجعل المريض يتجاهل الأعراض أو يبحث لها عن تفسيرات أخرى.

وأشارت إلى أن من أبرز أعراض السكري كثرة شرب المياه وكثرة التبول وفقدان الوزن والدوخة، موضحة أن المريض قد يفسر هذه الأعراض بأسباب أخرى، مثل اعتقاده أن كثرة التبول ناتجة عن شرب الشاي بكثرة، أو يتهرب داخليًا من فكرة إصابته بالمرض.

وحذرت من استمرار هذه الأعراض لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، مع ارتفاع مستوى السكر في الدم دون إجراء التحاليل اللازمة، مؤكدة أن ذلك يعرض المريض للإصابة بالمضاعفات.

ولفتت أستاذ أمراض الباطنة والسكر، إلى وجود عوامل خطورة أخرى، تشمل ارتفاع ضغط الدم، واضطراب دهون الدم، والكبد الدهني، وتكيسات المبايض لدى السيدات والفتيات، إلى جانب الإصابة السابقة بسكري الحمل، أو إنجاب طفل بوزن ولادة زائد يصل إلى 4 كيلوجرامات أو أكثر.