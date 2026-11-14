حقيقة أم خرافة| هل القلب العضو الوحيد المحمى من السرطان.. إليك الإجابة

نسمع كثيرا عن الإصابة بأنواع عديدة من السرطان مثل الرئة، والثدي، والقولون، والجلد، لكن نادراً ما نسمه سرطان القلب، ورغم أن القلب هو العضو الأكثر نشاطاً في جسم الإنسان إلا أنه يتمتع بحصانة طبيعية تجعل من الصعب إصابته بالأورام الأولية حالة طبية نادرة، تقدر نسبتها بأقل من 0.02% من إجمالي حالات الأورام.



​وكشف موقع Cleveland Clinic الأسرار البيولوجية التي تحمي القلب من الانقسام الخلوي الخبيث.



​ توقف انقسام الخلايا العضلية القلبية



​السر الجوهري وراء مناعة القلب يكمن في طبيعة خلاياه؛ فالسرطان في جوهره هو نمو وانقسام عشوائي وخارج عن السيطرة للخلايا، وهو ما يحدث غالباً في الأنسجة التي تتجدد باستمرار.



​خصوصية القلب

تتكون أنسجة القلب بشكل أساسي من خلايا عضلية متخصصة (Cardiomyocytes) تتوقف عن الانقسام والتكاثر بعد فترة وجيزة من الولادة. وبما أن هذه الخلايا لا تنقسم لتعويض التالف منها (بل تتضخم في الحجم فقط عند الحاجة)، فإن احتمالية حدوث طفرات جينية أثناء نسخ الحمض النووي (DNA) وهي الشرارة الأولى لأي سرطان تكاد تكون معدومة.

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عزلة نسبية عن المسرطنات الخارجية



​تتعرض أعضاء مثل الرئتين والجلد والجهاز الهضمي بشكل يومي ومباشر للعوامل المسرطنة البيئية، كدخان السجائر، والأشعة فوق البنفسجية، والمواد الكيميائية الموجودة في الطعام والهواء.

​موقع محمي: يقبع القلب داخل القفص الصدري في بيئة معزولة ومحمية تماماً من التلامس المباشر مع هذه السموم الخارجية، مما يقلل بشكل كبير من تعرض خلاياه للتلف البيئي المحفز للأورام.



​3. بيئة غير مواتية لاستقرار الخلايا السرطانية

​حتى في الحالات التي تنتقل فيها الخلايا السرطانية من أعضاء أخرى عبر مجرى الدم (السرطان الثانوي أو النقيلي)، يواجه الورم صعوبة بالغة في الاستقرار داخل القلب.



​تدفق الدم السريع: يضخ القلب الدم بسرعة وقوة هائلتين، مما يجعل من الصعب على الخلايا السرطانية العائمة في الدم أن تلتصق بجدرانه الداخلية أو تستقر فيها لتكوين مستعمرة ورمية جديدة، على عكس أعضاء أخرى ذات تدفق دموي أبطأ مثل الكبد أو الرئتين.



​متى يظهر السرطان في القلب رغم ندرته؟

​يشير الخبراء إلى أن الغالبية العظمى من أورام القلب التي تُكتشف سريرياً تكون أورامًا حميدة وأشهرها الورم المخاطي القلبي Myxoma، والتي لا تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، لكنها قد تعيق تدفق الدم وتستدعي استئصالها جراحياً.



​أما الأورام الخبيثة، فغالباً ما تكون ثانوية انتقلت إلى القلب من أورام قريبة مثل سرطان الرئة أو الثدي أو الورم الميلانيني، بينما تظل الأورام الخبيثة التي تنشأ من أنسجة القلب نفسها مثل الساركوما الوعائية من أندر الحالات في الطب الحديث.



​هذه الحماية الفطرية للقلب تمنحه حصانة ضد السرطان، لكنها في المقابل تجعله عاجزاً عن تجديد خلاياه التالفة بعد النوبات القلبية، وهو ما يفسر خطورة أمراض الشرايين والجلطات مقارنة بأورام القلب النادرة.

