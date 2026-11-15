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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم إصابتها بالسكري.. لاعبة جمباز إيقاعي تحصد 19 ميدالية ذهبية

لاعبة جمباز
لاعبة جمباز

كشفت منة محمد، والدة كادي عمرو لاعبة الجمباز الإيقاعي، تفاصيل اكتشاف إصابة ابنتها بمرض السكري، ورحلتها في التعايش مع المرض ومواصلة ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات، مؤكدة أن ابنتها استطاعت تحويل التحدي إلى قصة نجاح ملهمة.

وقالت منة محمد، خلال لقائها  على قناة صدى البلد، إن إصابة ابنتها بالسكري جاءت مفاجأة للأسرة، خاصة أن الأم والأب لا يعانيان من المرض، موضحة أن كادي كانت تحب تناول الحلويات والسكريات بكثرة، قبل أن تتغير حياتها بعد اكتشاف الإصابة.

وأضافت أن الأسرة لاحظت ظهور عدد من الأعراض على ابنتها، أبرزها كثرة التردد على الحمام وشرب المياه بصورة متكررة، إلى جانب علامات أخرى، حتى تعرضت كادي للتعب بشكل مفاجئ، واضطرت الأسرة إلى التوجه بها لقسم الطوارئ، وهناك كشفت الفحوصات الطبية إصابتها بمرض السكري.

كما قالت كادي، إنها لم تستسلم للمرض، وواصلت ممارسة الجمباز الإيقاعي والمشاركة في البطولات، حتى تمكنت من حصد 19 ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، رغم التحديات التي واجهتها خلال رحلتها مع المرض.

وأشارت إلى أنها شاركت أيضًا في إحدى البطولات التي أقيمت في رومانيا بعد إصابتها، ونجحت في تحقيق مركز متميز وحصد ميدالية ذهبية، لتثبت قدرتها على مواصلة التفوق الرياضي والتعايش مع السكري

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