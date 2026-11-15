خبير توظيف: الوقت أهم مورد في حياة الإنسان.. والتحقق من احتياجات السوق سر نجاح المشروعات

أكد الدكتور تامر أحمد، خبير التوظيف وريادة الأعمال، أن الوقت هو أهم مورد في حياة الإنسان، وليس المال، موضحًا أن المال يمكن أن يذهب ويعود مرة أخرى، لكن الوقت الذي يضيع لا يمكن استعادته.

وأوضح الدكتور تامر أحمد، خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن التحقق من العملاء ودراسة احتياجاتهم يمثلان خطوة ضرورية قبل تنفيذ أي مشروع أو تأسيس شركة ناشئة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات كثيرة ناجحة في حد ذاتها، لكنها لا تلبي احتياجات حقيقية داخل السوق المصرية.

وأضاف خبير التوظيف وريادة الأعمال، أن أصحاب الشركات الناشئة لا بد أن ينزلوا إلى الشارع ويتواصلوا بشكل مباشر مع العملاء المحتملين، للوقوف على المشكلات التي يواجهونها والتعرف على احتياجاتهم الفعلية، بدلًا من الاعتماد على الافتراضات أو تنفيذ أفكار دون التأكد من وجود طلب عليها.

وأشار خبير التوظيف وريادة الأعمال إلى أن هناك مشكلات موجودة في حياتنا، لكنها لا تمثل بالضرورة معاناة حقيقية لدى الناس، وهو ما يجعل فهم طبيعة المشكلة ومدى احتياج العملاء لحلها أمرًا أساسيًا قبل بدء المشروع.

ولفت إلى أن نسبة تتراوح بين 30 و40% من الأشخاص يغيرون أفكارهم المتعلقة بالمشروعات، وهو ما يعكس أهمية مراجعة الأفكار والتحقق منها قبل استثمار الوقت والجهد والمال في تنفيذها.