صالون الإعلام يحتفي ببطولات سيناء.. شهادات وطنية تكشف عظمة الأرض ووفاء الشعب

نظم صالون الإعلام، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالجيزة، ندوته الشهرية تحت عنوان "شهادات وطنية من أرض البطولة والانتماء.. سيناء عندما تشهد الأرض لعظمة الشعب" بمشاركة نخبة من الرموز الوطنية والإعلامية وشيوخ القبائل، بهدف توثيق الذاكرة الوطنية وإبراز الدور التاريخي لأبناء سيناء في حماية الأرض والهوية المصرية، في مشهد وطني استحضر بطولات التاريخ وتضحيات الأجيال.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، والأستاذ عماد اليماني، ابن المجاهد سليمان اليماني، والدكتورة سهام عزالدين جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو البرلمان المصري سابقًا، والأستاذة صفاء صابر، الإعلامية المتخصصة في الشأن السيناوي، والإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين ومؤسس صالون الإعلام، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كما تضمنت الفعاليات فقرة فنية من التراث السيناوي قدمها المطرب وليد الليثي.

وأكد الدكتور طارق سعدة أن الإعلام الوطني يتحمل مسؤولية كبيرة في توثيق بطولات أبناء سيناء وتقديم التاريخ للأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأحداث، بل يمتد إلى حماية الذاكرة الوطنية وترسيخ الهوية والانتماء.

وأشار الدكتور طارق سعدة أن توثيق بطولات سيناء يمثل جزءًا أصيلًا من مسؤولية المؤسسات الإعلامية والنقابية في الحفاظ على الهوية المصرية، مشددًا على أهمية منح أصحاب البطولات الحقيقية مساحة لسرد تجاربهم ونقلها إلى الأجيال الجديدة. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين الأجيال، وتؤكد أن الإعلام شريك رئيسي في صناعة الوعي، وأن الكلمة المسؤولة قادرة على تحويل الذاكرة الوطنية إلى طاقة إيجابية تدعم الانتماء وتحمي الوعي الجمعي.

وأشار الشيخ عبد الله جهامة إلى أن أبناء سيناء كانوا وما زالوا جزءًا أصيلًا من معركة الدفاع عن الوطن، مؤكدًا أن تاريخ سيناء حافل بمواقف وطنية وبطولات سطرها رجال آمنوا بأن الأرض والكرامة لا تقبلان المساومة.

وأكد عماد اليماني أن الحديث عن بطولات سيناء هو حديث عن تاريخ عائلات ومجتمع كامل قدم التضحيات من أجل مصر، مشيرًا إلى أن والده المجاهد سليمان اليماني يمثل نموذجًا لجيل ترجم حبه للوطن إلى مواقف وتضحيات.

وأضافت الدكتورة سهام عزالدين جبريل أن المرأة السيناوية كانت شريكًا أساسيًا في مسيرة الصمود والحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن دورها امتد إلى دعم المجتمع ونقل قيم الانتماء والولاء للأجيال الجديدة.

وأشارت الإعلامية صفاء صابر إلى أن سيناء تمتلك حكايات إنسانية ووطنية تستحق أن تُروى، مؤكدة أن نقل الصورة الحقيقية لأهل سيناء وثقافتهم وتاريخهم يمثل مسؤولية إعلامية، وأن بطولات أبنائها تستحق حضورًا أكبر في الذاكرة المصرية.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب أن استدعاء التاريخ الوطني ليس مجرد احتفاء بالماضي، وإنما هو بناء لجسور الوعي بين الأجيال، مشيرًا إلى أن شهادات أبناء سيناء تقدم مادة ثرية للإعلام والصحافة، وتكشف كيف تتجسد الوطنية في المواقف والتضحيات.

ومن جانبه، أشار المطرب وليد الليثي إلى أن التراث السيناوي ليس مجرد أغانٍ وموروثات فنية، وإنما هو تعبير عن هوية شعب وتاريخ أرض، مؤكدًا أن الفن جسر مهم للتعريف بثقافة سيناء وإبراز أصالتها.

وأكد الإعلامي أيمن عدلي، مؤسس صالون الإعلام ورئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الندوة تجاوزت كونها لقاءً ثقافيًا لتصبح مساحة حقيقية لتوثيق الذاكرة الوطنية والاستماع إلى شهادات حية من أصحاب التجربة، مشيرًا إلى أن سيناء ليست مجرد أرض استُعيدت، وإنما حكاية وطن وإرادة شعب وتضحيات أجيال.

وأضاف عدلي أن نقل بطولات أبناء سيناء إلى الأجيال الجديدة مسؤولية وطنية وإعلامية، وأن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معارك الدفاع عن الأرض، مؤكدًا أن توثيق النماذج الوطنية وإبراز قصص البطولة يمثلان ركيزة أساسية في بناء وعي الشباب وترسيخ الانتماء.

واختتم عدلي بالتأكيد على استمرار صالون الإعلام في أداء رسالته التنويرية والوطنية، وفتح مساحات للحوار وتوثيق الشهادات المصرية، قائلًا: "من لا يعرف حكاية سيناء لا يدرك عظمة مصر.. فهذه الأرض لم تستعدها الجغرافيا وحدها، وإنما استعادتها إرادة شعب وجيش، ودماء شهداء، وصمود رجال لم يساوموا يومًا على ذرة من تراب الوطن".