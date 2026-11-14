مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

لقي 4 أشخاص مصرعهم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية عزبة العرب التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان مما أدى إلى اشتعال السيارتين وتفحم جثامين الضحايا.

وتلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية عزبة العرب، بالقرب من طريق قرية العباسية، بدائرة المركز.

حادث

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال السيارتين نتيجة التصادم مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص تفحموا داخل السيارتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الحادث وملابساته.