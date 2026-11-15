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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كبير مفتشي الوكالة الذرية يحسم حقيقة نقل إيران للمواد النووية في أماكن آمنة

كبير مفتشي الوكالة الذرية يحسم حقيقة نقل إيران للمواد النووية في أماكن آمنة
كبير مفتشي الوكالة الذرية يحسم حقيقة نقل إيران للمواد النووية في أماكن آمنة
شيماء جمال

حسم الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، الجدل الدائر حول حقيقة نقل إيران لليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة تحت الأرض، مؤكداً أن طهران لم تعلن قط عن نقل اليورانيوم المخصب تحت الأرض أو في أي مكان آخر، ولم تبلغ الوكالة بوجوده لديها، بل تتعمد تجاهل الرد على أي تساؤلات تخص مكان وجوده كإجراء أمني طبيعي لحماية موادها، خاصة بعد الضربات العسكرية التي استهدفت منشآتها النووية.


وأوضح أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن هناك لغزاً واضحاً وتضارباً في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن مراراً تدمير البرنامج النووي الإيراني ثم عاد ليؤكد ضرورة التأكد من مصير المواد النووية، مشيراً إلى أن عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة المواقع المضروبة أدى لفقدان المعلومات حول مصير نحو "450 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%"، وهي كمية تكفي لصنع 10 قنابل ذرية.


وهاجم كبير المفتشين الأسبق بشدة التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل، واصفاً إياه بأنه يحمل "كم عالي جدا من الاكاذيب" والتلاعب بالصياغة من جانب مدير الوكالة. 

وفنّد أبو شادي مغالطات التقرير، موضحاً أن الوكالة توحي بعدم إجراء أي تفتيش منذ الحرب سوى في مفاعل "بوشهر"، متجاهلةً قيام مفتشيها بنحو "25 زيارة تفتيشية" تمت في الفترة بين الضربات، كما فند ادعاء الوكالة بعدم امتلاكها أي معلومات أو تصميمات عن منشأة التخصيب الجديدة في "أصفهان"، مؤكداً أن إيران أعلنت عنها رسمياً وحدد المفتشون يوم 13 يونيو (يوم الضربة الإسرائيلية الأولى) لزيارتها، وهو ما يستحيل قانونياً وفنياً دون إرسال إيران المسبق لمعلومات التصميم للوكالة.

الوكالة الذرية إيران طهران الطاقة الذرية اليورانيوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصفهان

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