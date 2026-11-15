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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد وسفيرة الاتحاد الأوروبي تتفقدان مصنع الخزف ومعرض الحرف اليدوية والتراثية بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والسفيرة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها، مصنع الخزف ومعرض الحرف اليدوية والبيئية بمدينة الخارجة، وذلك ضمن برنامج زيارة الوفد للمحافظة وبحث فرص دعم الصناعات الحرفية وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الحرف التراثية.

واطلعت المحافظ والسفيرة على مراحل الإنتاج بمصنع الخزف وما يضمه من منتجات فنية تعكس مهارة الحرفيين والهوية التراثية للمحافظة، كما تفقدتا معرض الحرف اليدوية، الذي يضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية والتراثية والفنون التشكيلية والتي تعبر عن أصالة المجتمع الواحاتي وتنوع موروثه الثقافي.

وأكدت المحافظ أهمية الحفاظ على الحرف التراثية ودعم العاملين بها، والعمل على تطوير المنتجات ورفع جودتها وفتح آفاق تسويقية جديدة أمامها، بما يسهم في تمكين الحرفيين وتوفير فرص عمل، وتعزيز فرص الاستثمار في الصناعات القائمة على الهوية البيئية والتراثية للمحافظة.

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