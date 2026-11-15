7 مفاجآت صحية تنتظرك بعد الإقلاع عن المشروبات الغازية.. تعرف على تأثيرها في جسمك

هل فكرت يومًا فيما يمكن أن يتغير في صحتك إذا قررت استبعاد المشروبات الغازية من يومك؟ قد يبدو الأمر مجرد التخلي عن مشروب اعتدت تناوله مع الطعام، لكن تقليل استهلاك هذه المنتجات، خاصة المحلاة بالسكر، قد ينعكس على جوانب مختلفة من صحتك، بدءً من التحكم في الوزن وصولًا إلى صحة الجهاز الهضمي والقلب.

وتكمن المشكلة في أن المشروبات الغازية المحلاة توفر كميات من السكر والسعرات الحرارية دون قيمة غذائية تذكر، ومع تكرار تناولها قد تصبح جزءًا من عادات غذائية يصعب التخلي عنها، لذلك فإن الابتعاد عنها قد يمنح الجسم فرصة للتخلص من مصادر إضافية للسكر.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «Health»، فإن التوقف عن تناول المشروبات الغازية قد يصاحبه عدد من التغيرات، بعضها قد يظهر سريعًا، فيما ترتبط فوائد أخرى بالاستمرار في تقليل استهلاكها على المدى الطويل.

من الصداع إلى تحسن النشاط.. كيف يستجيب جسمك لترك المشروبات الغازية؟

1- قد تشعر بالإرهاق والصداع قبل ملاحظة الفوائد

على عكس المتوقع، قد لا تبدأ تجربة الابتعاد عن المشروبات الغازية بشعور فوري بالتحسن، إذ يمكن أن تظهر بعض الأعراض المزعجة خلال الأيام الأولى، خاصة لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات المحتوية على الكافيين.

ومن أبرز هذه الأعراض الصداع والتعب وضعف التركيز وتقلب المزاج، إلى جانب اشتهاء السكريات بصورة أكبر من المعتاد.

ويفسر طبيب القلب داريوش موزافاريان، مدير معهد «الغذاء دواء» بجامعة تافتس، جانبًا من هذه الأعراض بتراجع الكافيين الذي اعتاد الجسم الحصول عليه، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تكون مؤقتة وتتراجع مع مرور الوقت.

2- لن تتعرض لتقلبات الطاقة المرتبطة بالسكر بالقدر نفسه

قد يكون الشعور بالنشاط السريع بعد تناول مشروب غازي محلى بالسكر مؤقتًا، إذ يعقبه لدى بعض الأشخاص شعور بالخمول أو الجوع، نتيجة التغيرات التي تحدث في مستويات الجلوكوز بالدم.

ومع تقليل هذه المشروبات، تقل مصادر السكر السريع في النظام الغذائي، وهو ما قد يساعد على جعل مستويات الطاقة أكثر استقرارًا خلال اليوم، ويقلل الرغبة في البحث عن وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

كما قد ينعكس هذا التغيير على القدرة على التركيز، خاصة لدى الأشخاص الذين اعتادوا استهلاك المشروبات المحلاة بصورة متكررة.

3- معدتك قد تصبح أكثر راحة

إذا كنت تشعر بامتلاء البطن أو كثرة التجشؤ عقب تناول المشروبات الغازية، فقد يكون الابتعاد عنها وسيلة لتخفيف هذه الأعراض.

فالفقاعات الناتجة عن غاز ثاني أكسيد الكربون قد تزيد كمية الغازات داخل الجهاز الهضمي، وهو ما يسبب الانتفاخ والشعور بالضغط، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه المشروبات المكربنة.

وقد يؤدي استبدالها بالماء إلى تقليل هذه المشكلة وتحسين الشعور بالراحة بعد تناول الطعام.

4- تخفض أحد مصادر الخطر المرتبطة بالسكري

لا يقتصر تأثير المشروبات الغازية المحلاة على زيادة استهلاك السكر اليومي، بل يرتبط الإفراط فيها بارتفاع احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ويرجع ذلك إلى أن تناول كميات كبيرة من السكر المضاف بصورة منتظمة قد يسهم في زيادة الوزن واضطراب التمثيل الغذائي، وهي عوامل ترتبط بضعف استجابة الجسم للإنسولين.

ومن هنا، فإن حذف المشروبات المحلاة من النظام الغذائي واستبدالها بالماء يمثل خطوة مفيدة لتقليل استهلاك السكر ودعم صحة التمثيل الغذائي، لكنه لا يغني عن الاهتمام ببقية العادات الغذائية وممارسة النشاط البدني.

5- يصبح التحكم في وزنك أسهل

من العادات التي قد تعيق فقدان الوزن تناول المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية دون الانتباه إلى كمياتها، فالمشروب الغازي المحلى قد يضيف سعرات يومية لا يشعر الشخص بأنه استهلكها.

وعندما تتوقف عن تناوله، فإنك تقلل إجمالي السعرات التي تدخل جسمك، خاصة إذا لم تستبدله بمشروبات أخرى تحتوي على كميات مماثلة من السكر.

وقد يساعد هذا التغيير على تحسين نتائج الأنظمة الغذائية المخصصة لإنقاص الوزن، لكن النتيجة النهائية تظل مرتبطة بالتوازن بين السعرات المستهلكة والطاقة التي يحرقها الجسم.

6- تقليل السكر قد ينعكس على مظهر بشرتك

قد تمتد آثار تغيير العادات الغذائية إلى البشرة، إذ تشير أبحاث إلى وجود علاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المكررة وبعض مشكلات الجلد.

ورصدت دراسات ارتباطًا بين الاستهلاك اليومي للمشروبات الغازية وارتفاع احتمالات ظهور حب الشباب المتوسط والشديد لدى المراهقين، وهو ما يثير الاهتمام بتأثير النظام الغذائي في صحة البشرة.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار التوقف عن المشروبات الغازية علاجًا لحب الشباب، لأن ظهوره يرتبط بعوامل متعددة، منها التغيرات الهرمونية والعوامل الوراثية وطبيعة البشرة.

7- تمنح قلبك حماية إضافية على المدى البعيد

قد تكون الفوائد الأكثر أهمية للتخلي عن المشروبات المحلاة مرتبطة بما يحدث للجسم على المدى الطويل، إذ يرتبط الإفراط في تناولها بزيادة احتمالات السمنة ومقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني، وهي عوامل تؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية.

كما تناولت دراسات العلاقة بين استهلاك هذه المشروبات ومخاطر الوفاة المبكرة، إلى جانب أبحاث رصدت ارتباطات بين بعض أنواع المشروبات المحلاة صناعيًا ومشكلات صحية عصبية، من بينها السكتة الدماغية والخرف.

لكن هذه النتائج لا تثبت أن المشروبات الغازية تسبب هذه الأمراض بصورة مباشرة، وإنما تشير إلى ارتباطات تستدعي مزيدًا من البحث، مع أهمية تقليل استهلاك السكر ضمن نمط حياة صحي.

6 طرق تساعدك على الاستغناء عن المشروبات الغازية تدريجيًا

قد يكون الالتزام بقرار الابتعاد عن المشروبات الغازية صعبًا في البداية، خاصة إذا ارتبط تناولها بعادات يومية مثل الغداء أو مشاهدة التلفزيون أو الخروج مع الأصدقاء.

ولجعل التغيير أكثر سهولة، يمكن الاستعانة بعدد من الخطوات: