كيفية التخلص من الرؤوس السوداء: 9 طرق آمنة وفعالة

يمكنك استخدام الرتينويدات، أو علاجات حب الشباب المتاحة دون وصفة طبية، أو المقشرات الكيميائية للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل. أما إذا كانت الرؤوس السوداء مستمرة لفترة طويلة، فيمكن لطبيب الجلدية التوصية بعلاجات تُجرى داخل العيادة.

نصائح للتخلص من الرؤوس السوداء

1. حمض الساليسيليك (Salicylic Acid)

يساعد غسل الوجه أو الجسم بمنظف يحتوي على حمض الساليسيليك في فتح المسام المسدودة. ينتمي حمض الساليسيليك إلى فئة أحماض "بيتا هيدروكسي" (BHA)، ويعمل كمقشر كيميائي يقلل من الزيوت ويزيل خلايا الجلد الميتة التي تسبب ظهور الرؤوس السوداء.

نصيحة: قد يسبب حمض الساليسيليك جفاف البشرة؛ لذا استخدمه مرة واحدة يومياً إذا لاحظت تهيجاً في جلدك.

2. الرتينويدات الموضعية (Topical Retinoids)

الرتينويدات الموضعية هي مشتقات من فيتامين "أ" تعمل على تسريع عملية تجديد الخلايا. يساعد هذا التأثير في التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يمنعها من سد المسام.

تتطلب معظم أنواع الرتينويدات وصفة طبية، لكن مستحضر "ديفرين" (أدابالين) متاح دون وصفة طبية. ونظراً لأن الرتينويدات تجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس، احرص على استخدام واقي الشمس يومياً.

نصيحة: قد يؤدي استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على حمض الساليسيليك والرتينويدات معاً إلى تهيج الجلد. إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية، جرب استخدامهما بالتناوب؛ بحيث تستخدم أحدهما في الصباح والآخر في المساء.

3. بيروكسيد البنزويل (Benzoyl Peroxide)

يساعد بيروكسيد البنزويل في القضاء على البكتيريا الزائدة على سطح الجلد، كما يساهم في تقليل الزيوت، مما يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء.

4. علاجات الكبريت والريزورسينول (Sulfur and Resorcinol)

تعمل هذه المواد على تقليل الزيوت وإذابة الانسدادات المسببة للرؤوس السوداء. كما يساعد الريزورسينول في إزالة تراكمات خلايا الجلد الميتة.

5. أحماض ألفا هيدروكسي (AHA)

يمكن للمنظفات والأمصال (السيروم) والكريمات التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) المساعدة في إزالة الرؤوس السوداء؛ فهي تعمل على تقشير البشرة وفتح المسام المسدودة. ومن الأمثلة الشائعة عليها: حمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك.

نصيحة: يتغلغل حمض الجليكوليك في البشرة بعمق أكبر من حمض الساليسيليك، بينما يُعد حمض اللاكتيك أكثر لطفاً، مما يجعله خياراً مثالياً للبشرة الجافة أو الحساسة.

6. إزالة الرؤوس السوداء (Comedone Extraction)

غالبًا ما يقوم طبيب الجلدية أو أخصائي التجميل بتقشير البشرة أثناء عملية إزالة الرؤوس السوداء، حيث يستخدمون أداة معدنية معقمة للضغط على الرؤوس السوداء وإخراج ما بداخلها.

لا يُعد إجراء إزالة الرؤوس السوداء خيارًا مفضلاً؛ فهو يستغرق وقتًا طويلاً وقد يكون مكلفًا. وقد يقترح طبيب الجلدية هذا الإجراء إذا لم تؤدِ العلاجات الأخرى إلى تحسن في حالة الرؤوس السوداء.

7. التقشير الدقيق للبشرة (Microdermabrasion)

يعمل التقشير الدقيق للبشرة على إزالة الطبقة العليا من الجلد باستخدام جهاز كاشط. وهو يتغلغل في الرؤوس السوداء بشكل أعمق من العلاجات المنزلية، كما يوفر بيئة أكثر تعقيمًا تمنع حدوث العدوى.

تستغرق الجلسة الواحدة عادةً ما بين 30 إلى 40 دقيقة، وقد تحتاجين إلى ما يتراوح بين 5 إلى 16 جلسة للتخلص من الرؤوس السوداء.

لا يُنصح بالتقشير الدقيق للبشرة للأشخاص الذين يستخدمون مشتقات فيتامين أ (الريتينويدات)، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث ندبات. كما أن شركات التأمين غالبًا لا تغطي تكاليف هذا الإجراء.

8. التقشير الكيميائي

يعمل التقشير الكيميائي على إزالة الزيوت المتراكمة وخلايا الجلد الميتة، ويحسن من ملمس البشرة. يقوم طبيب الجلدية بوضع مواد كيميائية لإزالة طبقات من الجلد وتقشير الأجزاء التالفة منه.

تتفاوت درجات التقشير الكيميائي؛ إذ تتوفر أنواع خفيفة (تُعرف أحيانًا بـ "تقشير وقت الغداء")، وأخرى متوسطة أو عميقة. قد تلاحظين تهيجًا بسيطًا، أو احمرارًا شديدًا في البشرة، أو تكون قشور.

قد تستغرق عملية تعافي البشرة من بضعة أيام إلى أسابيع. ومن الجدير بالذكر أن شركات التأمين قد لا تغطي تكاليف التقشير الكيميائي المخصص لإزالة الرؤوس السوداء.

9. العلاج بالليزر

يعتمد العلاج الضوئي الهوائي (Photopneumatic therapy) على استخدام تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مع تقنية الشفط؛ حيث يعمل كلاهما على إزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت من المسام، مما يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء.

بعد الجلسة، قد تشعرين بحرقة أو وخز خفيف. وقد يتطلب الأمر الخضوع لعدة جلسات للحصول على النتائج المرجوة.

ملاحظة: لا تُعد الأجهزة التي تعتمد على الضوء المرئي (مثل الضوء الأزرق أو الأحمر) أو الأشعة تحت الحمراء -سواء كانت تُستخدم في العيادات أو في المنزل- فعالة في علاج الرؤوس السوداء.