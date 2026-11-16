قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جراديشار: الأهلي يحتاج لمهاجم يسجل باستمرار.. وأتفهم قرار رحيلي
الرقية الشرعية من السنة النبوية.. ارقي نفسك بنفسك بآيات قرآنية وأدعية صحيحة
نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أسعار مواد البناء اليوم الإثنين.. الحديد الاستثماري يسجل 39086 جنيهًا للطن
استغلوا انشغال الشرطة بحادث قطار.. عصابة تسرق مجوهرات بـ400 ألف يورو في إسبانيا
أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة فورا
هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء
يشمل المنطقة بأكملها.. أستاذ علوم سياسية يحذر من حدث عسكري يغير مسار مفاوضات إيران
دعاء الفجر المستجاب.. ردد مفاتيح الرزق والفرج وبداية يوم مليء بالبركة
بيدق المسمار بضربة واحدة.. نجار مصري يبهر السعوديبن بمهارته وكرمه
قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وشي جين بينج في الصين.. ملفات نووية على الطاولة
خلي بالك وإنت سايق الصبح.. الضباب هيقفل الرؤية لأقل من 1000 متر لمدة 8 ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيفية التخلص من الرؤوس السوداء: 9 طرق آمنة وفعالة

كيفية التخلص من الرؤوس السوداء
كيفية التخلص من الرؤوس السوداء
هاجر هانئ

يمكنك استخدام الرتينويدات، أو علاجات حب الشباب المتاحة دون وصفة طبية، أو المقشرات الكيميائية للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل. أما إذا كانت الرؤوس السوداء مستمرة لفترة طويلة، فيمكن لطبيب الجلدية التوصية بعلاجات تُجرى داخل العيادة.

نصائح للتخلص من الرؤوس السوداء

 

1. حمض الساليسيليك (Salicylic Acid)
يساعد غسل الوجه أو الجسم بمنظف يحتوي على حمض الساليسيليك في فتح المسام المسدودة. ينتمي حمض الساليسيليك إلى فئة أحماض "بيتا هيدروكسي" (BHA)، ويعمل كمقشر كيميائي يقلل من الزيوت ويزيل خلايا الجلد الميتة التي تسبب ظهور الرؤوس السوداء.

نصيحة: قد يسبب حمض الساليسيليك جفاف البشرة؛ لذا استخدمه مرة واحدة يومياً إذا لاحظت تهيجاً في جلدك.

2. الرتينويدات الموضعية (Topical Retinoids)
الرتينويدات الموضعية هي مشتقات من فيتامين "أ" تعمل على تسريع عملية تجديد الخلايا. يساعد هذا التأثير في التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يمنعها من سد المسام.

تتطلب معظم أنواع الرتينويدات وصفة طبية، لكن مستحضر "ديفرين" (أدابالين) متاح دون وصفة طبية. ونظراً لأن الرتينويدات تجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس، احرص على استخدام واقي الشمس يومياً.

نصيحة: قد يؤدي استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على حمض الساليسيليك والرتينويدات معاً إلى تهيج الجلد. إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية، جرب استخدامهما بالتناوب؛ بحيث تستخدم أحدهما في الصباح والآخر في المساء.

3. بيروكسيد البنزويل (Benzoyl Peroxide)
يساعد بيروكسيد البنزويل في القضاء على البكتيريا الزائدة على سطح الجلد، كما يساهم في تقليل الزيوت، مما يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء.

4. علاجات الكبريت والريزورسينول (Sulfur and Resorcinol)
تعمل هذه المواد على تقليل الزيوت وإذابة الانسدادات المسببة للرؤوس السوداء. كما يساعد الريزورسينول في إزالة تراكمات خلايا الجلد الميتة.

5. أحماض ألفا هيدروكسي (AHA)
يمكن للمنظفات والأمصال (السيروم) والكريمات التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) المساعدة في إزالة الرؤوس السوداء؛ فهي تعمل على تقشير البشرة وفتح المسام المسدودة. ومن الأمثلة الشائعة عليها: حمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك.

نصيحة: يتغلغل حمض الجليكوليك في البشرة بعمق أكبر من حمض الساليسيليك، بينما يُعد حمض اللاكتيك أكثر لطفاً، مما يجعله خياراً مثالياً للبشرة الجافة أو الحساسة.

6. إزالة الرؤوس السوداء (Comedone Extraction)

غالبًا ما يقوم طبيب الجلدية أو أخصائي التجميل بتقشير البشرة أثناء عملية إزالة الرؤوس السوداء، حيث يستخدمون أداة معدنية معقمة للضغط على الرؤوس السوداء وإخراج ما بداخلها.

لا يُعد إجراء إزالة الرؤوس السوداء خيارًا مفضلاً؛ فهو يستغرق وقتًا طويلاً وقد يكون مكلفًا. وقد يقترح طبيب الجلدية هذا الإجراء إذا لم تؤدِ العلاجات الأخرى إلى تحسن في حالة الرؤوس السوداء.

7. التقشير الدقيق للبشرة (Microdermabrasion)
يعمل التقشير الدقيق للبشرة على إزالة الطبقة العليا من الجلد باستخدام جهاز كاشط. وهو يتغلغل في الرؤوس السوداء بشكل أعمق من العلاجات المنزلية، كما يوفر بيئة أكثر تعقيمًا تمنع حدوث العدوى.

تستغرق الجلسة الواحدة عادةً ما بين 30 إلى 40 دقيقة، وقد تحتاجين إلى ما يتراوح بين 5 إلى 16 جلسة للتخلص من الرؤوس السوداء.

لا يُنصح بالتقشير الدقيق للبشرة للأشخاص الذين يستخدمون مشتقات فيتامين أ (الريتينويدات)، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث ندبات. كما أن شركات التأمين غالبًا لا تغطي تكاليف هذا الإجراء.

8. التقشير الكيميائي
يعمل التقشير الكيميائي على إزالة الزيوت المتراكمة وخلايا الجلد الميتة، ويحسن من ملمس البشرة. يقوم طبيب الجلدية بوضع مواد كيميائية لإزالة طبقات من الجلد وتقشير الأجزاء التالفة منه.

تتفاوت درجات التقشير الكيميائي؛ إذ تتوفر أنواع خفيفة (تُعرف أحيانًا بـ "تقشير وقت الغداء")، وأخرى متوسطة أو عميقة. قد تلاحظين تهيجًا بسيطًا، أو احمرارًا شديدًا في البشرة، أو تكون قشور.

قد تستغرق عملية تعافي البشرة من بضعة أيام إلى أسابيع. ومن الجدير بالذكر أن شركات التأمين قد لا تغطي تكاليف التقشير الكيميائي المخصص لإزالة الرؤوس السوداء.

9. العلاج بالليزر
يعتمد العلاج الضوئي الهوائي (Photopneumatic therapy) على استخدام تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مع تقنية الشفط؛ حيث يعمل كلاهما على إزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت من المسام، مما يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء.

بعد الجلسة، قد تشعرين بحرقة أو وخز خفيف. وقد يتطلب الأمر الخضوع لعدة جلسات للحصول على النتائج المرجوة.

ملاحظة: لا تُعد الأجهزة التي تعتمد على الضوء المرئي (مثل الضوء الأزرق أو الأحمر) أو الأشعة تحت الحمراء -سواء كانت تُستخدم في العيادات أو في المنزل- فعالة في علاج الرؤوس السوداء.

الرؤوس السوداء حمض الساليسيليك الرتينويدات الموضعية التقشير التقشير الكيميائي علاجات حب الشباب إزالة الرؤوس السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

فصل طلاب

جامعة الدلتا تفصل 8 طلاب نهائيًا بعد تحقيقات في مخالفات للقيم والأعراف

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

رئيس "التأمين الصحي"

رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل

ترشيحاتنا

حمله بيطرية

تحصين 30 ألف رأس ماشية وفحص 70 مزرعة دواجن بالوادى الجديد

مولد المارجرجس بالاقصر

على أنغام يا مارجرجس سرك سرك.. تورتة عملاقة تزين الليلة الختامية لمولد دير الرزيقات

محافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يناشد أولياء الأمور تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد