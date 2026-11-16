دبلوماسي سابق: مصر الضمان الرئيسي للحفاظ على القضية الفلسطينية.. والشعب الفلسطيني لن يترك أرضه

أكد السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تضطلع بدور محوري في الحفاظ على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تراجع الاهتمام بقضيته.

التحديات والاعتداءات التي يتعرضون لها

وقال بدر الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الفلسطينيين سيواصلون الصمود والتمسك بأرضهم في مواجهة الاحتلال، رغم التحديات والاعتداءات التي يتعرضون لها.

توظيف الدين في السياسة الإسرائيلية

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يخضع للمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين، لافتًا إلى أن توظيف الدين في السياسة الإسرائيلية أصبح ظاهرة تستحق التوقف أمامها.

وتطرق مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى المشهد السياسي داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن تحالف غادي آيزنكوت مع نتنياهو قد تكون له انعكاسات على مستقبله السياسي، وفق تقديره.