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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيد علي يحذر من حملات إلكترونية تستهدف إثارة الخلاف بين مصر والسعودية

سيد علي
سيد علي
رنا عبد الرحمن

حذر الإعلامي سيد علي من محاولات تقودها حسابات إلكترونية لإثارة التوتر بين مصر ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، من خلال نشر تصريحات مبتورة وتداول معلومات خارج سياقها، بما يوحي بوجود خلافات بين الشعوب العربية، رغم ما يجمعها من علاقات ومصالح مشتركة.

وقال سيد علي، خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد استخدام أسماء وصفحات تحمل طابعًا خليجيًا، بهدف خلق حالة من الجدل والاحتقان بين المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تستهدف العلاقات المصرية السعودية فقط، بل تمتد آثارها إلى دول أخرى مثل الكويت والإمارات.

وتناول الإعلامي الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تصريحات السفير فوزي العشماوي، بشأن حديث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود قوات مصرية في المنطقة منذ فترة، موضحًا أن العشماوي قدم تفسيرًا للتصريح، أكد فيه أن المقصود هو وجود قوات بحرية مصرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، للمساهمة في تأمين الممرات البحرية الحيوية.

وأشاد سيد علي بتوضيح السفير فوزي العشماوي، معتبرًا أنه وضع التصريح في إطاره الصحيح، لافتًا إلى أن تأمين البحر الأحمر وباب المندب يرتبط مباشرة بالأمن القومي المصري، كما يخدم المصالح الأمنية لدول الخليج، في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة.

وأضاف أن بعض الحسابات حاولت استغلال التصريحات وإقحام البرلمان المصري في النقاش، عبر ترويج روايات من شأنها توسيع دائرة الخلاف وإشعال الجدل بين المواطنين، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات ليست جديدة، وتتطلب قدرًا أكبر من الوعي قبل التفاعل مع ما يُنشر عبر المنصات الإلكترونية.

وشدد سيد علي على أهمية الحفاظ على العلاقات المصرية الخليجية، مؤكدًا أن المواقف الرسمية والشعبية المصرية تحرص على دعم دول الخليج وعدم المساس بعلاقات التعاون معها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم الانسياق وراء الحملات التي تعتمد على اجتزاء التصريحات وتحريف دلالاتها، مشيرًا إلى أن فهم المواقف في سياقها الكامل يحول دون الوقوع في محاولات الوقيعة بين الشعوب العربية.

سيد علي السعودية مصر

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