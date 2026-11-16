التصريح بدفن صغير لقى مصرعه فى حادث تصادم بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث تصادم بالعبور بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة.

شهد الطريق الفاصل بين منطقتي المجد والكرامة بمدينة العبور الجديدة في القليوبية حادثا مأساويا، أسفر عن مصرع طفل يُدعى محمد عصام، وإصابة شقيقته بكسر في الساق، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتسبب في الحادث، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب أهالي المنطقة جهاز مدينة العبور الجديدة بسرعة وضع مطبات صناعية على امتداد الطريق الفاصل بين المجد والكرامة، للحد من السرعات الزائدة والحفاظ على أرواح المواطنين، ومنع تكرار الحوادث حرصا على سلامة المواطنين.