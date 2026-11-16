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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خصم أم جزاء؟.. قانون العمل يضع ضوابط معاقبة العاملين بالقطاع الخاص

موظف
موظف
أميرة خلف

وضع قانون العمل ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، وحدد الحالات التي يجوز فيها توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين، والضمانات الواجب الالتزام بها قبل معاقبة أي موظف.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الحالات التي يجوز فيها معاقبة العامل، والضوابط القانونية التي تحكم توقيع الجزاءات


طبقا لنص المادة 140 من قانون العمل ، لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا لأحكام المادة (139) وبين أي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، بما يحمي العامل من المبالغة في العقوبات المالية.

إبلاغ كتابي بما نُسب إليه


ويجب عند توقيع أي جزاء على العامل، أن يسبقه إبلاغ كتابي بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر رسمي يوضع ضمن ملف العامل، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدايته، مع السماح بمده لثلاثة أشهر أخرى في حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة.


وطبقا للقانون، يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء. وسمح للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق، تأكيدًا على ضمانات العدالة.


كما يكون قرار الجزاء مسببًا في جميع الحالات، لضمان الشفافية وعدم التعسف، وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحترم حقوق العمال وتدعم الانضباط والالتزام داخل المؤسسات.

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