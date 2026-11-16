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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كشـف لغز اختفاء سائق تاكسي.. العثور على جثمانه في ترعة البحر الصغير بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد لغز اختفاء سائق سيارة أجرة «تاكسي» في ظروف غامضة، عقب جهود مكثفة من البحث الجنائي، أسفرت عن اكتشاف تعرضه لجريمة قتل على يد شخصين، أحدهما تربطه به علاقة صداقة، بعدما استدرجاه من حى المناخ ببورسعيد بحجة توصيلهما إلى أحد الأماكن، ثم اعتديا عليه بسلاح أبيض «مطواة» وأنهيا حياته، واستوليا على سيارته وهاتفه المحمول، قبل التخلص من جثمانه بإلقائه داخل ترعة البحر الصغير بالكفر الجديد مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود  بلاغ  يفيد بتغيب سائق سيارة أجرة «تاكسي» مقيم بالمناخ محافظة بورسعيد واختفاء سيارته الخاصة في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار الشكوك حول ملابسات اختفائه، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث لكشف تفاصيل الواقعة.

ووجّه اللواء وائل رشدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير إدارة البحث الجنائي ببورسعيد، لسرعة كشف غموض الواقعة، وتحديد مكان السائق المختفي، وضبط المسؤولين عن اختفائه حال وجود شبهة جنائية.

وبدأ فريق البحث في فحص علاقات السائق وتحركاته الأخيرة، وتتبع الأشخاص الذين تواصلوا معه قبل اختفائه، إلى جانب جمع المعلومات ومراجعة كافة الملابسات المحيطة بالواقعة، خاصة أن اختفاء السيارة تزامن مع غياب قائدها.

وأسفرت التحريات عن تحديد آخر الأشخاص الذين شوهدوا برفقة السائق، وتبين أنهما شخصان، تربط أحدهما بالمجني عليه علاقة صداقة، حيث استدرجاه وطلبا منه توصيلهما بسيارته إلى أحد الأماكن، إلا أن الرحلة انتهت بجريمة قتل بعد تنفيذ مخططهما الإجرامي.


وكشفت التحريات أن المتهمين اعتديا على السائق باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، ما أسفر عن وفاته، ثم استوليا على سيارة التاكسي والهاتف المحمول الخاص به، وحاولا إخفاء جريمتهما من خلال التخلص من الجثمان بعيدًا عن محل إقامته، بإلقائه داخل ترعة البحر الصغير بالكفر الجديد مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وبمواصلة أعمال البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان التخلص من جثمان المجني عليه داخل ترعة البحر الصغير بالكفر الجديد مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وجرى الوصول إليه بعد إرشاد المتهمين وانتشاله، لتنكشف بذلك تفاصيل الواقعة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على سيارة التاكسي والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، لتكتمل خيوط القضية، وتتمكن قوات البحث الجنائي من تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الجريمة، وتحديد دور كل متهم في ارتكابها..

الدقهلية محافظة بورسعيد المنصوره

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