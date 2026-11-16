نائب يطالب بتخفيف أسعار الكهرباء وتطوير المحولات المتهالكة بالقرى والنجوع

أكد النائب عبد الستار رضا تأييده لجهود الدولة في ضبط منظومة الكهرباء، وتشديد العقوبات على المخالفين، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الأعباء التي يتحملها المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

وقال رضا، خلال كلمته بمجلس النواب، إن بعض المواطنين تصل فواتير الكهرباء لديهم إلى 1000 و1500 جنيه شهريًا، متسائلًا عن مدى قدرة المواطنين، في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة، على تحمل تكاليف إضافية.

تطوير المحولات المتهالكة بالقرى والنجوع أولوية

وشدد النائب على ضرورة أن يبدأ تطبيق توجهات رفع كفاءة استخدام الطاقة بالنظر إلى واقع الخدمة في القرى والنجوع، التي تعاني من وجود محولات كهرباء متهالكة منذ سنوات، مؤكدًا أن تحسين كفاءة المنظومة يجب أن يتزامن مع تطوير البنية الأساسية وتوفير خدمة عادلة للمواطنين.

وأضاف أن تشديد العقوبات على المخالفين يجب أن يقابله تحقيق العدالة في مستوى الخدمة المقدمة، قائلًا: «زي ما في تشديد في العقوبة على المخالف، لازم يكون في قصادها عدالة في الخدمة».

مطالب للحكومة بتخفيف أسعار الكهرباء وتطوير قرى الأقصر

وأكد رضا أن المواطنين لا يريدون حلولًا مؤقتة أو مسكنات، وإنما ينتظرون إجراءات فعلية على أرض الواقع، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بتخفيف أسعار الكهرباء والعدادات، والتدخل العاجل لتطوير المحولات والقرى بمحافظة الأقصر، خاصة في مركزي القرنة وأرمنت.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين رفع كفاءة استخدام الطاقة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، وضمان تطوير الخدمات المقدمة لهم.