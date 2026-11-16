وكيل سياحة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تحمل فوائد عظيمة للمواطن

أكد النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الكهرباء المعروضة على البرلمان، قائلا، إنها تحمل فوائد عظيمة تعود بالنفع على المواطن والدولة المصرية.

وأشار إلى أن الركيزة الأساسية فى ملف الطاقة تبدأ من الوعي والتوعية بمعرفة ما نستهلكه وما نفقده وكيفية ترشيده وتوفيره في هذه المنظومة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وأوضح النائب، أن الدولة المصرية قامت بدور مهم جداً في قطاع الكهرباء عبر إنشاء محطات كهرباء على درجة عالية تكفي احتياجات الدولة بشكل وافر، مبيناً أن هناك تحدياً آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة الذي يجب التعامل معه برشد.



واستعرض تجربة دولة شقيقة في توفير الطاقة عبر 30 هيئة حكومية وغير حكومية و12 بيت خبرة، مستنتجاً أن توفير 5% فقط في مصر (ما يعادل 50 ألف برميل يومياً) سيحقق عائداً ضخماً جداً في الموازنة العامة وفي الدعم والاستهلاك بإمكانيات بسيطة جداً.

وأشار إلى إعداد مقترح لوزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لترشيد الاستهلاك من خلال الاعتماد على المكيفات الذكية والطاقة الكهربائية الفعالة لخفض هذا الاستهلاك، إلى جانب أهمية وجود حافز للترشيد.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد أن الترشيد لا يقتصر على المواطن فقط بل ينطبق على الجميع، معلناً موافقته على مشروع القانون.