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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو بنادي سبورتنج: موظفة الشباب والرياضة أخفت بطاقات التصويت

سبورتنج
سبورتنج
باسنتي ناجي

كشف خالد حافظ، عضو الجمعية العمومية بنادي سبورتنج، تفاصيل الأزمة التي شهدها اجتماع الجمعية العمومية للنادي، مؤكدًا وجود تجاوزات خلال مناقشة التقرير والقوائم المالية.

الجمعية العمومية 

وقال خالد حافظ، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الانتخابات الصباحية مرت بسلام، لكن الجزء المسائي الخاص بمناقشة التقرير والقوائم المالية شهد سوء تنظيم من جانب مندوبي الشباب والرياضة، بعدما تأخر فتح القاعة رغم تكدس الأعضاء خارجها".

وأضاف: "بعد إغلاق الباب في الثامنة مساءً، رفضت الموظفة دخول الأعضاء للإدلاء بأصواتهم، رغم موافقة المستشار المشرف على الاجتماع، وفوجئنا بها تلقي بطاقات التصويت على الأرض وتدفعها بقدميها أسفل المفرش الموجود على المنصة، وهو ما أثار غضب الأعضاء".

وأوضح: "لم نقم بطرد جميع موظفي الشباب والرياضة، ولكن طلبنا خروج الموظفة بسبب التصرف الذي قامت به، والأعضاء كانوا يطالبون بخروجها هي فقط".

وتابع: "لدينا أزمة أخرى تتعلق بتأسيس شركة سبورتنج للاستثمار والمنشآت الرياضية، التي تأسست في مارس 2024، وفوجئنا بأن أعضاء مجلس الإدارة دخلوا مؤسسين بالشركة دون عرض الأمر على الجمعية العمومية، رغم وجود قرار سابق بتفويض رئيس النادي ليكون وكيلًا للمؤسسين".

وأضاف: "تم أيضًا تأجير مبنى النشاط الرياضي للشركة، دون عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن الإجراءات التي تمت".

واختتم خالد حافظ تصريحاته قائلًا: "الجمعية العمومية صحيحة فيما يتعلق بانتخابات مجلس الإدارة، لكن القوائم المالية لم تتم مناقشتها أو اعتمادها، وطلبنا عرض القوائم المالية والحساب الختامي للشركة على الأعضاء، إلى جانب إلغاء البند الثامن الخاص بإسقاط العضوية، لأنه يخص جمعية عمومية غير عادية وليس جمعية عادية".

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