خاص| اجتماع يجمع حسين لبيب بـ فاروق جعفر لمناقشة تطوير شركة الكرة

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ، عن عقد جلسة غدًا الثلاثاء، تجمع الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، بالكابتن فاروق جعفر، نجم القلعة البيضاء السابق، لمناقشة آخر تطورات ملف شركة الكرة.

وأوضح المصدر ، أن الجلسة تأتي استكمالًا للاجتماع الأخير الذي عقده رئيس النادي ومجلس الإدارة مع عدد كبير من رموز ونجوم الزمالك السابقين، في إطار الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تأسيس شركة الكرة.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد حضور ثلاثة من نجوم الزمالك السابقين إلى جانب فاروق جعفر، على أن يتم اختيارهم من جانب كبار نجوم الكرة السابقين بالنادي الذين حضروا جلسة الأسبوع الماضي، دون تدخل من مجلس الإدارة.

واختتم المصدر تصريحاته، بالتأكيد على أن الجلسة ستتضمن مناقشة الأفكار والرؤى التي يقدمها رموز النادي بشأن شركة الكرة، إلى جانب طرح أبرز المقترحات التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى أفضل عرض يخدم مصلحة الزمالك.