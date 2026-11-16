قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور
ترامب: تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية عمل رائع
رغم الخسارة أمام الجزائر بهدف.. منتخب مصر للناشئين يتأهل لكأس إفريقيا تحت 17 سنة
وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
بـ 11.5 مليار دولار.. مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
في عيد ميلاده.. إنجازات السير مجدي يعقوب العالمية والمحلية| اخترع عمليات جديدة
تعليمات عاجلة من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول2027
وزير التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الترم الأول بقناة مدرستنا 2 .. خلال أيام
​هل الوقت مناسب لشراء الذهب في مصر اليوم؟.. خبير يجيب ويكشف أسباب التراجع الأخير
جدول مزدحم ينتظر طرابزون سبور بعد التوقف الدولي.. اعرف مواعيد المباريات
الملك سلمان يعين فهد السلمان مستشارا لوزير الدفاع ويكلف رئيس الأركان بقيادة القوات المشتركة
مليون فدان قمح.. وزير الزراعة يكشف خطة خفض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة الغذائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: العدادات الكودية أصبحت عبئًا إضافيًا على الناس

النائب مصطفى عمر
النائب مصطفى عمر
حسن رضوان

أكد النائب مصطفى عمر عضو مجلس النواب، أن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها يمثلان ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والدولة، مشدداً على أهمية ألا تنفصل التشريعات الجديدة عن معالجة المشكلات اليومية للمواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.


وسلط النائب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الضوء على معاناة المواطنين من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء وتداعيات أزمة العدادات الكودية، مشيراً إلى أن العلاقة بين شركات الكهرباء والمواطنين باتت محط شكاوى متزايدة بسبب الأعباء المالية المرتبطة بتركيب العدادات وآليات المحاسبة المتبعة.

سداد رسوم باهظة تقترب من 4 آلاف جنيه

وتساءل عمر قائلاً: "بأي منطق يُجبر المواطن على تغيير عداده وسداد رسوم باهظة تقترب من 4 آلاف جنيه لتركيب العداد الكودي، ثم يفاجأ بعد ذلك بتطبيق تسعيرات وشرائح تزيد من أعبائه المالية؟"

ولفت النائب الانتباه إلى إشكالية أخرى تتمثل في ازدواجية التحصيل؛ حيث تتم محاسبة المواطن وفقاً للقدرة ومساحة المنزل، على الرغم من سبِق سداده رسوماً للمحليات عند استخراج رخصة البناء، مطالباً بمراجعة شاملة لتلك الآليات بما يحقق العدالة الناجزة ويراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

 استغلال مصادر الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بملف الطاقة، شدد مصطفى عمر على أهمية التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مقترحاً أن تبدأ المبادرة من المنشآت والمصالح الحكومية لتكون نموذجاً عملياً في ترشيد الاستهلاك وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

كما طالب بتقديم امتيازات وتيسيرات حقيقية للمواطنين لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة، مسلطاً الضوء على أهمية دعم الفلاح المصري من خلال مبادرة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، لتوفير قروض ميسرة بفوائد بسيطة تساعد المزارع على الاستغناء عن نظم الري التقليدية المعتمدة على الكهرباء أو السولار، والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه زيادة دخل المزارعين، وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة.

واختتم النائب كلمته بإعلان موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، دعماً لجهود ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على موارد الدولة، والحد من معدلات الاستهلاك، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية أن تصاحب التشريعات إجراءات عملية تضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجعهم على المشاركة الفعالة في التحول نحو الطاقة المستدامة.

المصالح الحكومية الطاقة النظيفة الحكومة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل أثناء عودتهم من مولد مار جرجس بقنا

العثور علي الصغير

يساعد أسرته في المعيشة.. مقتل صغير وسرقة التوكتوك خاصته في ملوي بالمنيا

المتهم

دفن أحدهما بالصحراء وادعى تعرض الآخر لحادث.. القصة الكاملة لجريمة مذيع الطالبية

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد