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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هو ChatGPT حنين أوي ليه؟.. مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن أسرار علاقاتنا!

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة
عادل نصار

تطرقت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة النهار، إلى ظاهرة لجوء الكثيرين إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي للفضفضة والحديث عن أدق تفاصيل حياتهم الشخصية، متسائلة عما إذا كان الإنسان قد فقد قدرته على الاستماع إلى الآخرين، حتى أصبح يبحث عن الحنان والاحتواء لدى التطبيقات الإلكترونية.

وقالت مفيدة شيحة: «هو ChatGPT حنين أوي وكلامه ناعم كده ليه؟! بقينا بنحكي ونشتكي ونعترف للتطبيق ده بأدق التفاصيل، ونحكيله عن قصص الحب اللي وقعنا فيها، وبنسأله عن كل حاجة، والموضوع مش بيقف عند كده».

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الأمر أصبح يتجاوز مجرد الاستفسار عن المعلومات، ليمتد إلى اللجوء للذكاء الاصطناعي في اللحظات التي يحتاج فيها الإنسان إلى من يسمعه ويحتويه، قائلة: «لما نتخانق ونقفل، بدل ما نروح نستخبى في الحبيب أو الأهل، بقينا بنروح للتطبيق ده».

وأشارت مفيدة شيحة ، إلى أن ما يجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي جذابة لدى البعض هو أسلوبها الهادئ وطريقتها في الرد، موضحة: «التطبيق ده كلامه ناعم، وكل إجاباته في مكانها، وعمره ما قال أنا زهقت أو مش فاضي، وبيتكلم بمنتهى الذوق والحنية».

وفتحت مفيدة شيحة تساؤلًا مهمًا حول طبيعة العلاقات الإنسانية في عصر التكنولوجيا، ومدى تأثير الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في التواصل بين البشر، خاصة مع تحول هذه التطبيقات إلى مساحة آمنة للبوح بالمشاعر والأسرار، في وقت قد يجد فيه البعض صعوبة في الحصول على الاستماع والاهتمام من المحيطين بهم.

وتطرح هذه الظاهرة تساؤلًا حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي أصبح بديلًا عن التواصل الإنساني، أم أنه يعكس احتياجًا متزايدًا لدى الأشخاص إلى الإنصات والاحتواء، في ظل انشغال الكثيرين وتراجع مساحة الحوار الحقيقي بينهم.
 

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