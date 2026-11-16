محافظ أسوان يبحث مع مستشار وزيرة التضامن تطوير مبادرة «لا أمية مع تكافل»

بحث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مع الدكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون محو الأمية، نتائج تنفيذ مبادرة «لا أمية مع تكافل»، وآليات تطوير العمل بها والتوسع في أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للقضاء على الأمية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030»، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية واستراتيجية «أسوان 2040».

جاء ذلك بحضور ولاء سعد عرفة، مستشار المحافظ للمبادرات المجتمعية، ومحمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وصفاء عفيفي، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأحمد صابر، منسق المبادرة، وناصر محمد، ممثل فرع الهيئة.

وأشاد محافظ أسوان بفكرة المبادرة والجهود المبذولة من فرق العمل والشركاء للوصول إلى القرى والنجوع، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتعلم القراءة والكتابة والحساب، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة، مع تكثيف الجهود للوصول إلى المستهدف بمحو أمية 50 ألفًا من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» وأسرهم بمختلف أنحاء المحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد مذكرة تفصيلية بالاحتياجات والإمكانات المطلوبة لدعم المبادرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ورجال الدين، مع تكثيف التوعية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بوعي المواطنين.

كما كلف لاشين بتكريم الخريجين الذين اجتازوا البرامج التدريبية بنجاح، تقديرًا لإصرارهم على التعلم وتحفيزًا لباقي المستفيدين على المشاركة، إلى جانب تكريم الميسرين والمدرسين المتميزين ممن يحققون أعلى معدلات النجاح ويقدمون أفكارًا مبتكرة لتطوير أساليب التدريس.

وشدد المحافظ على تضمين المناهج رسائل توعوية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، ومواجهة الشائعات، خاصة الإلكترونية منها، بما يجعل المبادرة منصة متكاملة للتعليم وبناء الوعي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمر حمزة أهداف المبادرة وآليات تنفيذها بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، موضحًا أنها تستهدف مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» وأسرهم من خلال برامج تعليمية وتوعوية متكاملة.

وأشار مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البرامج التدريبية تستمر لمدة ثلاثة أشهر لكل دورة، مع تجهيز الفصول التعليمية بمختلف القرى والنجوع، وتخصيص فصول للأبناء من ذوي الإعاقة، فضلًا عن إعداد وتأهيل الميسرين والمدرسين للمشاركة في تنفيذ المبادرة.