أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة البلغارية صوفيا تحذيرًا أمنيًا للمواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين إلى أوروبا، دعتهم فيه إلى توخي الحذر مع اقتراب موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، بسبب مخاطر هجمات إرهابية محتملة وتهديدات أمنية قد تستهدف التجمعات والأماكن العامة المزدحمة.

وذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن التحذير الأمريكي أشار إلى احتمالية استهداف التجمعات الاحتفالية والأسواق الموسمية والمراكز التجارية والمعالم السياحية ومحطات النقل والمطارات ودور العبادة، إلى جانب الأماكن العامة التي تشهد كثافات بشرية كبيرة.

وحذرت السفارة من أن الهجمات المحتملة قد تنفذها جماعات إرهابية منظمة أو أفراد يتحركون بصورة منفردة، دون إنذار مسبق أو مؤشرات تحذيرية كافية، داعية المواطنين الأمريكيين إلى زيادة اليقظة خلال حضور المهرجانات والفعاليات الاحتفالية وزيارة المناطق السياحية المزدحمة.

تحذيرات من اضطرابات السفر والتهديدات الأمنية

ولفت التحذير إلى احتمالات حدوث اضطرابات في حركة النقل والمواصلات خلال موسم الأعياد، على خلفية الإضرابات والمظاهرات التي شهدتها عدة دول أوروبية خلال الأشهر الماضية.

كما أشار إلى أن بلاغات كاذبة عن وجود قنابل أثرت خلال نوفمبر الجاري على حركة الطيران المدني في عدد من الدول الأوروبية، وتسببت في اضطرابات بجدول الرحلات الجوية.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى متابعة الأخبار المحلية، وتجنب المظاهرات والمناطق التي تشهد انتشارا أمنيا مكثفا، والتحقق مسبقا من مواعيد الرحلات ووسائل النقل، فضلًا عن الالتزام بتعليمات الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وأكدت التوصيات الأمنية ضرورة الانتباه إلى المحيط أثناء الوجود في الأماكن العامة، والحفاظ على الممتلكات الشخصية، وإبلاغ أفراد العائلة بخطط السفر والتحركات.

ويأتي التحذير ضمن تنبيهات أمنية أصدرتها بعثات دبلوماسية أمريكية في عدد من الدول الأوروبية استعدادًا لموسم الأعياد، ولا يشير إلى تهديد محدد أو وشيك يستهدف بلغاريا على وجه الخصوص.