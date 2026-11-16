أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه من الأجيال التي رأت أعضاء جماعة الإخوان وهم متواجدين في أروقة الكونجرس الأمريكي.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كنا بنشوف الإخوان بيعيطوا لأعضاء الكونجرس الأمريكي وكان هناك اختراق كبير للكونجرس من الإخوان ".



واكمل عمرو اديب:" الغرب وأمريكا عرفوا إن الإخوان جماعة تخريبية إرهابية ".



وتابع عمرو اديب:" أخيرا أمريكا وأوروبا بتقول زي ما مصر قالت إن جماعة الإخوان إرهابية تخريبية ".

ولفت عمرو أديب:" الحاج أبو حنان حيا الدور المصري في تجريم الإخوان وأكد انه يفكر في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية ".

