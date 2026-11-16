التضخم الكندي يستقر عند 3.1% في أكتوبر رغم ارتفاع أسعار الوقود والغذاء

استقر معدل التضخم السنوي في كندا عند 3.1% خلال أكتوبر الماضي، دون توقعات المحللين البالغة 3.2%، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الاثنين، مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والملابس، مقابل تأثيرات مخففة من تراجع أسعار خدمات الهاتف المحمول وتباطؤ نمو الإيجارات.

وظلت أسعار البنزين المحرك الرئيسي للتضخم، إذ ارتفعت بنسبة 30.9% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 27.8% في سبتمبر، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ورغم ذلك، تراجعت أسعار البنزين بنسبة 2.5% على أساس شهري خلال أكتوبر.

وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم السنوي باستثناء قطاع الطاقة إلى 2% مقارنة مع 2.1% في سبتمبر، ما يشير إلى بقاء الضغوط السعرية الأساسية تحت السيطرة نسبيا.

وعادت أسعار المواد الغذائية في المتاجر إلى الارتفاع بوتيرة أسرع، مسجلة زيادة سنوية بلغت 2% بعد أربعة أشهر متتالية من تباطؤ النمو. وارتفعت أسعار الخضروات 1.4% بعد انخفاضها في سبتمبر، فيما زادت أسعار التوابل والخل بنسبة 2.6%.

كما ارتفعت أسعار الملابس 1.8% على أساس سنوي و3.4% على أساس شهري، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2019، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن.

وأشارت الهيئة إلى أن أسعار البقالة ارتفعت بنحو 31.9% مقارنة بمستويات أكتوبر 2020، بينما سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أونتاريو زيادة سنوية بلغت 3% بعد انخفاض كبير في الشهر السابق.