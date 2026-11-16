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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيجيريا: الدعم الاستخباراتي الأمريكي يساعد في استهداف المسلحين وتأمين انتخابات 2027

نيجيريا
نيجيريا
أ ش أ

قال وزير الدفاع النيجيري كريستوفر موسى، اليوم الاثنين، إن الجيش النيجيري يتلقى دعماً استخباراتياً أمريكياً فورياً، إلى جانب دعم بصور الأقمار الصناعية، لاستهداف قيادات الجماعات المسلحة وتفكيك شبكات المتمردين، قبل الانتخابات المقررة في يناير المقبل.

وأضاف وزير الدفاع النيجيري -في تصريح صحفي- أن القوات النيجيرية قتلت عدداً من قادة الجماعات والعصابات المسلحة خلال عمليات ليلية في شمال غربي البلاد وشمالها الشرقي، مشيراً إلى أن الجيش ينفذ عمليات شبه يومية بفضل تحسن القدرات الاستخباراتية.

وتابع "تمكنا من القضاء على عدد كبير من قادة العصابات المسلحة "، مضيفاً أن صور الأقمار الصناعية الأمريكية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب أسهمت في تحسين قدرة الجيش على تعقب الأهداف واستهدافها.

وأضاف أن أبوجا وواشنطن واصلتا توسيع نطاق التعاون الأمني، في ظل مواجهة نيجيريا تمرد الجماعات المسلحة في الشمال الشرقي، ونشاط العصابات المسلحة في الشمال الغربي، وعمليات الخطف في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن نيجيريا تنتظر تسلم مزيد من المروحيات من الولايات المتحدة وإيطاليا، لتعزيز قدراتها الجوية، إلى جانب الطائرات التي دخلت الخدمة مؤخراً.

وقال موسى إن الأجهزة الأمنية تكثف استعداداتها للانتخابات المقررة في يناير المقبل، والتي يسعى خلالها الرئيس بولا تينوبو للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات، من خلال عمليات تستند إلى المعلومات الاستخباراتية لمنع أعمال العنف قبل التصويت وخلاله وبعده.

وزير الدفاع النيجيري الجيش النيجيري الأقمار الصناعية

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