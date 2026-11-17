أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه قد تقرر ضعف ضغوط المياه عن مركز ومدينة ناصر ومدينة الواسطى وقرية الميمون" اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري" لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 10 مساء اليوم، وذلك بسبب أعمال ربط المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية بمحطة مياه اشمنت بمركز ناصر.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة"بشكل مؤقت"بسبب أعمال الربط بالمحطة، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.