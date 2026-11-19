تحدث المطرب عمر كمال عن علاقته بالمطرب حسن شاكوش، مؤكدا أنهما حققا معا نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وصلت إلى أكثر من مليار مشاهدة، مشيرا إلى أن فترة نجاحهما من أجمل سنوات حياته الفنية.

حسن شاكوش

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «حسن شاكوش حبيبي أوي، وأحلى سنين نجاحي معاه ومش هتتعوض تاني، ووصلنا مع بعض لأكتر من مليار مشاهدة».

وأضاف: «حسن شاكوش كان وش خير عليا، وفيه عتاب بوجهه ليه، كان المفروض نمسك في إيد بعض شوية عن كده ونعمل نجاح بشكل أكبر من كده».

وأوضح: «لما بفكر مع نفسي بحس بزعل، لأن النجاح بتاعنا كان ممكن يكون أكتر من كده بكتير أوي، وبنعمل حاجات جديدة وهتنزل، واللي شوفته معاه مشفتهوش، ويارب يتحقق تاني في حياتي».https://www.youtube.com/watch?v=2BgK91bBBzM