أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس إس كلاس موديل 2027، وتنتمي إس كلاس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وظهرت بتصميم خارجي أنيق ومقصورة جديدة وأنظمة قيادة وسلامة متطورة .

مرسيدس إس كلاس موديل 2027

وتم أطلاق مرسيدس إس كلاس موديل 2027 بالتزامن مع احتفال مرسيدس بنز بمرور 140 عام على ابتكار كارل بنز أول سيارة تعمل بمحرك بنزين عام 1886.

محرك مرسيدس إس كلاس موديل 2027

تستمد سيارة مرسيدس إس كلاس موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 381 حصان، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، بجانب نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت يوفر دعم إضافي بقوة 23 حصان .

مرسيدس إس كلاس موديل 2027

ويتصل بـ سيارة مرسيدس إس كلاس موديل 2027 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من تسع سرعات من نوع 9G-TRONIC، وتعمل بنظام الدفع الرباعي 4MATIC، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية.

مواصفات مرسيدس إس كلاس موديل 2027

تظهر سيارة مرسيدس إس كلاس موديل 2027 بزيادة في حجم الشبك الأمامي بنسبة تقارب 20%، وتم إضافة نجوم ثلاثية الأبعاد بتشطيبات كرومية وإطار مضاء يحيط بالشبك.

مرسيدس إس كلاس موديل 2027

وتستخدم المصابيح الأمامية بـ سيارة مرسيدس إس كلاس موديل 2027 تقنية DIGITAL LIGHT المعتمدة على وحدات micro-LED، التي توفر مساحة إضاءة أكبر بنسبة 40%، مع مدى إضاءة يصل إلى 600 متر، وبها مصابيح نظام Adaptive Highbeam Plus، الذي يضبط الإضاءة العالية لتجنب إبهار مستخدمي الطريق الآخرين.

وتشمل التعديلات الخارجية بـ مرسيدس إس كلاس موديل 2027 كاميرات مدمجة في الرفارف الأمامية وأغطية المرايات الجانبية لدعم أنظمة المساعدة على القيادة، وبها إمكانية تجهيز السيارة بشعار مرسيدس مضاء، وإضاءة ترحيبية تعرض اسم العلامة على الأرض بجانب الأبواب.

مرسيدس إس كلاس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس إس كلاس موديل 2027 بها، عجلة قيادة جديدة مكسوة بجلد نابا، وتم عودة أدوات التحكم المادية، بما فيها مفتاح للتحكم بمحدد السرعة ونظام DISTRONIC، وعجلة دوارة لضبط مستوى الصوت، وبها نظام للشحن اللاسلكي للهواتف الذكية في الكونسول الوسطي، مع مروحة مخفية للمساعدة في تبريد الأجهزة أثناء الشحن.