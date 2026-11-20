نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدأت شركة سامسونج، في طرح تحديث الأمان لشهر نوفمبر 2026 لمجموعة جديدة من أجهزتها، تشمل هواتف Galaxy S24 وGalaxy S25، إلى جانب الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز مستوى الحماية والأمان على أجهزتها وتوفير أحدث الإصلاحات الأمنية للمستخدمين.

أعلنت شركة OpenAI، عن توسيع نطاق إتاحة ميزة ChatGPT Health لتشمل هواتف أندرويد وتطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب ميزة Dots، وذلك وفقا لملاحظات الإصدار المنشورة في 19 نوفمبر 2026.

تشهد تقنيات أجهزة السمع تطورا متسارعا بفضل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يلعب دورا محوريا في تحسين جودة الصوت، وتعزيز وضوح الكلام، وتقليل الضوضاء المحيطة، فضلا عن توفير تجربة استماع أكثر توافقا مع احتياجات كل مستخدم.

أصبح ربط الهاتف المحمول بشاشة التلفزيون من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، خاصة مع الرغبة في مشاهدة مقاطع الفيديو والصور والأفلام على شاشة أكبر، أو عرض الألعاب والتطبيقات ومحتوى الهاتف بصورة واضحة ومريحة.

أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق تحديث جديد لمنصة إنستجرام، يتضمن ميزة طال انتظارها من المستخدمين، تتيح إمكانية تعديل القصص Stories بعد نشرها، دون الحاجة إلى حذفها وإعادة رفعها من جديد، في خطوة تستهدف تحسين تجربة الاستخدام وتوفير مرونة أكبر لصناع المحتوى والمستخدمين.

أعلنت شركة هواوي، رسميا عن هاتفها الجديد OSTA O1 Pro في السوق الصينية، وذلك خلال حدث إطلاق مشترك مع سيارة Stelato V8، ليكون أول إصدار يحمل العلامة التجارية الفرعية الجديدة OSTA، المعروفة في الصين باسم Xingmang، والتي تستهدف تقديم تجربة مختلفة تجمع بين التصميم المميز والذكاء الاصطناعي والأداء القوي.

أعلنت شركة أوبو، عن بدء البيع الرسمي لهاتفي Oppo Reno 17 وReno 17 Pro في السوق الصينية، اليوم، بعد الكشف عنهما في 16 نوفمبر الجاري، وطرحهما للحجز المسبق منذ الإعلان عنهما.