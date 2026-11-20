نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
لا تتجاهل هذا التحديث.. سامسونج تسابق الزمن لسد 179 ثغرة أمنية في هواتف Galaxy
بدأت شركة سامسونج، في طرح تحديث الأمان لشهر نوفمبر 2026 لمجموعة جديدة من أجهزتها، تشمل هواتف Galaxy S24 وGalaxy S25، إلى جانب الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز مستوى الحماية والأمان على أجهزتها وتوفير أحدث الإصلاحات الأمنية للمستخدمين.
ChatGPT Health يصل إلى أندرويد والكمبيوتر.. إليك أبرز المزايا والقيود
أعلنت شركة OpenAI، عن توسيع نطاق إتاحة ميزة ChatGPT Health لتشمل هواتف أندرويد وتطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب ميزة Dots، وذلك وفقا لملاحظات الإصدار المنشورة في 19 نوفمبر 2026.
بنسبة لافتة.. الذكاء الاصطناعي يمنح أجهزة السمع قدرات غير مسبوقة
تشهد تقنيات أجهزة السمع تطورا متسارعا بفضل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يلعب دورا محوريا في تحسين جودة الصوت، وتعزيز وضوح الكلام، وتقليل الضوضاء المحيطة، فضلا عن توفير تجربة استماع أكثر توافقا مع احتياجات كل مستخدم.
طريقة ربط الهاتف بشاشة التلفزيون خطوة بخطوة | 3 أساليب ناحجة
أصبح ربط الهاتف المحمول بشاشة التلفزيون من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، خاصة مع الرغبة في مشاهدة مقاطع الفيديو والصور والأفلام على شاشة أكبر، أو عرض الألعاب والتطبيقات ومحتوى الهاتف بصورة واضحة ومريحة.
إنستجرام يطلق ميزة طال انتظارها بشأن تعديل القصص.. كيف تستخدمها؟
أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق تحديث جديد لمنصة إنستجرام، يتضمن ميزة طال انتظارها من المستخدمين، تتيح إمكانية تعديل القصص Stories بعد نشرها، دون الحاجة إلى حذفها وإعادة رفعها من جديد، في خطوة تستهدف تحسين تجربة الاستخدام وتوفير مرونة أكبر لصناع المحتوى والمستخدمين.
رسميا.. هواوي تكشف عن هاتف OSTA O1 Pro بمواصفات استثنائية
أعلنت شركة هواوي، رسميا عن هاتفها الجديد OSTA O1 Pro في السوق الصينية، وذلك خلال حدث إطلاق مشترك مع سيارة Stelato V8، ليكون أول إصدار يحمل العلامة التجارية الفرعية الجديدة OSTA، المعروفة في الصين باسم Xingmang، والتي تستهدف تقديم تجربة مختلفة تجمع بين التصميم المميز والذكاء الاصطناعي والأداء القوي.
بكاميرا 200 ميجابكسل.. أوبو تطلق Reno 17 وReno 17 Pro رسميا
أعلنت شركة أوبو، عن بدء البيع الرسمي لهاتفي Oppo Reno 17 وReno 17 Pro في السوق الصينية، اليوم، بعد الكشف عنهما في 16 نوفمبر الجاري، وطرحهما للحجز المسبق منذ الإعلان عنهما.