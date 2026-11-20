اختُتمت القمة الثلاثية بين الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، دون التوصل إلى قرارات حاسمة حيال أبرز الملفات الدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والتوتر بين واشنطن وطهران.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، لم تسفر عن قرارات حاسمة بشأن أبرز الأزمات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والمواجهة الأمريكية الإيرانية، رغم ما حملته من رسائل دبلوماسية بشأن مستقبل العلاقات بين القوى الكبرى.

وأوضح سنجر، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم كان يتطلع إلى نتائج أكثر وضوحًا بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية واحتواء المواجهة الأمريكية الإيرانية، إلا أن اللقاء لم يخرج بقرارات حاسمة في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الأمم المتحدة يواجه صعوبات، خاصة أن الدول الثلاث تمتلك حق النقض «الفيتو» بمجلس الأمن، ومن ثم يصعب إقرار تغييرات تقلص نفوذها.

وأضاف أن ملف الطاقة والنفط كان حاضرًا ضمن القضايا المطروحة، في ظل رغبة القوى الكبرى في ضمان استمرار تدفقات الطاقة والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، خاصة مع تأثير الصراعات العسكرية على أسواق الطاقة العالمية.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن القمة منحت العالم مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية تجنب صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة والصين، وفتحت المجال أمام تفاهمات دبلوماسية أوسع، لافتًا إلى أن الصين ربما تكون الرابح الأكبر من اللقاء، تليها روسيا، التي استعادت قدرًا من الحضور والتواصل المباشر مع القوى الدولية الكبرى.

ولفت إلى أن الموقف الأمريكي بشأن تايوان، وما طرحه ترامب من تصريحات تتعلق بعدم وقوف الولايات المتحدة أمام انضمام تايوان إلى الصين، يمثل نقطة مهمة في تقييم نتائج القمة، معتبرًا أن ذلك يعزز المكاسب الصينية.