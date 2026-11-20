خطف روبوت الأنظار على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما ظهر مرتديًا بدلة كاملة، في إطلالة غير تقليدية أثارت اهتمام الحضور وعدسات المصورين، ليكون واحدًا من أبرز المشاهد اللافتة والمختلفة خلال استقبال ضيوف ليلة الختام.

مهرجان القاهرة السينمائي

وجاء ظهور الروبوت وسط توافد نجوم الفن وصناع السينما على السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية، استعدادًا لانطلاق حفل توزيع جوائز المهرجان وإعلان الأفلام الفائزة في مسابقاته المختلفة، حيث أضاف حضوره طابعًا استثنائيًا إلى أجواء الاحتفال، ولفت الأنظار بعيدًا عن الإطلالات الفنية المعتادة.

وتُقام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1976، ويُعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، وشهدت دورته الحالية مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة.