واصلت الوحدات المحلية بالمنوفية الحملات الميدانية المفاجئة والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة جهودها لمتابعة منظومة تداول الأغذية والمخابز البلدية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا لحقوقهم، في إطار التحركات الرقابية المتواصلة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية

وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بالتنسيق مع مديرية التموين،حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية بنطاق قريتي دراجيل وعزبة الفكهة، لمراجعة الأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، والتأكد من جودة الإنتاج والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفات تنوعت بين نقص وزن الرغيف، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنوفية ، حملة رقابية على محال بيع وتداول اللحوم بمدينة أشمون، في إطار جهود إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وتقديمها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

كما نفذت مديرية الطب البيطري مرورًا ميدانيًا على عدد من المجازر بنطاق المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية خلال أعمال الذبح، والتأكد من سلامة وجودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بربوع المحافظة ، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات والجهات الرقابية، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، ومواصلة المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمات آمنة ومنضبطة وتحقيق الصالح العام.