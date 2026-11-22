تستعد بنتلي لتوسيع حضور سيارتها الكهربائية توركال من خلال إصدار يحمل اسم FRGMT Commission، جرى تطويره بالتعاون مع المصمم الياباني هيروشي فوجيوارا.

تأتي السيارة بلمسات تصميمية خاصة ضمن برنامج Mulliner للتخصيص، مع حصر الإنتاج في 20 سيارة حول العالم، ويأتي الكشف بالتزامن مع انضمام فوجيوارا إلى قائمة سفراء العلامة البريطانية.

بنتلي توركال

تصميم بنتلي توركال

تتبنى السيارة مظهرًا خارجيًا يعتمد اللون Beluga Black، مع اللون الداكن للشبكة الأمامية والشعارات والتفاصيل المحيطة بالهيكل، وتظهر هوية FRGMT على الرفارف الأمامية والجزء الخلفي، دون تغييرات جذرية في الخطوط الأساسية.

كما زُودت بجنوط Vortex سوداء قياس 22 بوصة، تتضمن عناصر من ألياف الكربون، إلى جانب لمسات Anthracite Satin التي تكمل المعالجة اللونية.

بنتلي توركال

مقصورة بنتلي توركال

اختارت بنتلي مزيجًا من جلد Imperial Blue الأزرق الداكن وجلد Beluga الأسود، مع خياطة يدوية نفذها حرفيو قسم Mulliner وتستمر الهوية البصرية عبر تطعيمات Piano Black اللامعة، وشعارات Bentley x FRGMT على الأبواب.

منظومة كهربائية بقوة 876 حصانًا

يعتمد الإصدار على قاعدة Torcal S، المزودة بمحركين كهربائيين ونظام دفع كلي، وتصل القوة إلى 876 حصانًا عند تفعيل نظام Launch Control، فيما يبلغ عزم الدوران 1350 نيوتن متر.

وتسمح المنظومة بالتسارع من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية، وتستخدم عائلة توركال بطارية بسعة صافية تبلغ 113 كيلوواط ساعة، وبنية كهربائية بجهد 800 فولت، مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط.

بنتلي توركال

السعر والإنتاج المحدود

تبدأ أسعار بنتلي توركال النسخة القياسية من 222,150 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى الإصدار المحدود Torcal FRGMT Commission، الذي يقتصر إنتاجه على 20 سيارة عالميًا، فربما يتجاوز سعره300,000 دولار أمريكي.