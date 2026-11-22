التجاعيد جزء طبيعي من الشيخوخة، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للحد من ظهورها والمساعدة في منع ظهور التجاعيد المفرطة، غسل الوجه ووضع واقي الشمس يوميًا ليس سوى البداية

طرق التخلص من التجاعيد واهم النصائح للوقاية منها

1. استخدم واقي الشمس يومياً

يمكن أن يحدث تلف الجلد الناتج عن الشمس في أي يوم ووقت من السنة، وليس فقط في يوم صيفي مشمس على الشاطئ، يُسرّع التعرض المزمن لأشعة الشمس من شيخوخة الجلد (الشيخوخة الضوئية) وظهور التجاعيد، يساعد الاستخدام اليومي لواقيات الشمس واسعة الطيف ذات عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 على الحماية من تلف الجلد الناتج عن الشمس .

2. قلل من السكر

قد يُساهم النظام الغذائي الغني بالسكر في تكوين مركبات تُعرف باسم نواتج الغلكزة النهائية المتقدمة (AGEs،يُمكن أن تُؤثر هذه المركبات على مرونة الجلد وتُؤدي إلى تكسر الكولاجين (بروتين هيكلي في الجلد)، مما قد يُؤدي إلى شيخوخة الجلد .

3. اغسل وجهك بانتظام

اغسلي بشرتكِ مرتين يومياً لإزالة العرق والمكياج والملوثات، ابحثي عن منظف لطيف خالٍ من الأصباغ والعطور والمكونات القاسية الأخرى، فالصابون القاسي قد يُزيل الطبقة الخارجية من الجلد، ومقشرات الوجه ذات الحبيبات الصغيرة قد تُسبب الجفاف أو الطفح الجلدي أو التصبغات غير المنتظمة .

لن يمنع ترطيب الوجه بعد غسله ظهور التجاعيد أو يزيلها أو يوقف عملية الشيخوخة، مع ذلك، فإن استخدام مرطب بعد الغسل قد يخفف جفاف البشرة ويساعد على تنعيم التجاعيد لتصبح أقل وضوحاً

4. عزز مضادات الأكسدة لديك

يمكنكِ تحسين صحة بشرتكِ باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات التي تحتوي على مضادات الأكسدة ، مثل المواد الكيميائية النباتية والأحماض الفينولية والبوليفينولات، التي تُحارب الإجهاد الناتج عن الجذور الحرة المرتبطة بتقدم العمر ، الجذور الحرة هي جزيئات شديدة التفاعل تنتجها عملية التمثيل الغذائي الطبيعية للخلايا، ويمكنها إتلاف الخلايا، تعمل مضادات الأكسدة على تحييدها.

من أمثلة الفواكه والخضراوات التي تعزز صحة الجلد ما يلي:

توت

الكرز

الرمان

تين

بطيخ

طماطم

جزر

الأفوكادو

كرنب

فلفل

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الكريمات والمستحضرات الموضعية المضادة للأكسدة أن تساعد في الحماية من التجاعيد وأضرار أشعة الشمس، ابحثي عن تلك التي تحتوي على فيتامين أ ( الريتينول ومشتقاته )، والتي تساعد في إصلاح تلف الجلد والخطوط الدقيقة وخشونة البشرة، كما يمكنكِ اختيار واقي الشمس وكريمات مكافحة التجاعيد وغيرها من منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مضادات الأكسدة

5. انتبه إلى كمية البيتا كاروتين التي تتناولها

البيتا كاروتين مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ، ويمكن أن يساعد تناول البيتا كاروتين من النظام الغذائي أو المكملات الغذائية في الوقاية من شيخوخة الجلد الناتجة عن التعرض للضوء.

الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين هي الفواكه والخضراوات الورقية الصفراء والبرتقالية والخضراء مثل:

جزر

سبانخ

البطاطا الحلوة

بروكلي

شمام

قرع الشتاء

خس

6. جرب زيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند البكر بخصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، مما يُغذي البشرة ويرطبها ويحميها، زيت جوز الهند صالح للأكل، كما يُمكن استخدام سيرومات زيت جوز الهند للبشرة، تحتوي العديد من مستحضرات التجميل والصابون والمرطبات وزيوت التدليك على زيت جوز الهند.

لكنها ليست مناسبة للجميع، قد لا ترغبين في استخدام زيت جوز الهند على وجهك إذا كانت بشرتك دهنية، فهو يميل إلى سد المسام، مما يزيد من حدة حب الشباب لدى بعض الأشخاص.

المصدر verywellhealth