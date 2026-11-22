رفضت أستراليا التحذيرات الأمريكية من تداعيات صفقة الغواصات النووية المعروفة باسم «أوكوس» (AUKUS)، بعدما أثار تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس مخاوف من أن يؤدي تزويد كانبرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية إلى زيادة الضغوط على البحرية الأمريكية وإضعاف قدراتها خلال السنوات المقبلة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، الأحد، إنه لا يشعر بالقلق إزاء هذه التحذيرات، مؤكداً أن تنفيذ اتفاقية «أوكوس» بدأ بالفعل، وأن بلاده تتوقع استمرار صدور تقارير مماثلة خلال السنوات العشر المقبلة.

وجاء الرد الأسترالي عقب تقرير نشره مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، الجمعة، حذر فيه من أن توفير غواصات نووية لأستراليا سيزيد الأعباء على أحواض بناء السفن الأمريكية، التي تواجه بالفعل تحديات في الإنتاج، مشيراً إلى أن تصنيع غواصات إضافية لتعويض الوحدات التي ستُنقل إلى أستراليا قد يفاقم الضغوط على الأسطول الأمريكي.

صفقة بمليارات الدولارات بين 3 دول

وتعود اتفاقية «أوكوس» إلى عام 2021، عندما أطلقت أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا شراكة أمنية وعسكرية لتطوير قدرات الغواصات العاملة بالطاقة النووية لصالح البحرية الملكية الأسترالية.

وتحظى الصفقة بتمويل ضخم من الدول الثلاث، إذ تعهدت بريطانيا بتقديم 4 مليارات جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 5.3 مليار دولار، فيما خصصت الولايات المتحدة 17.5 مليار دولار للمشروع، والتزمت أستراليا بأكثر من 30 مليار دولار أسترالي، تعادل نحو 20.7 مليار دولار أمريكي.

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تفتح جبهة خلاف جديدة

ولم تتوقف تصريحات وزير الدفاع الأسترالي عند ملف الغواصات، إذ قلل أيضاً من المخاوف الأمريكية بشأن استثمارات شركات التكنولوجيا في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من إقامة شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مراكز بيانات في دول أجنبية، ملوحاً بفرض ضرائب باهظة على الشركات التي تتجه إلى هذه الخطوة.

وفي المقابل، دافع مارلز عن خطط أستراليا لاستقطاب استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، معتبراً أن توزيع مراكز البيانات جغرافياً يمكن أن يعزز الأمن القومي الأمريكي، بدلاً من تركيز هذه البنية التحتية في دولة واحدة، وهو ما قد يخلق نقاط ضعف استراتيجية.

كما تطرق الوزير إلى المخاوف التي أثارها رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، مايك بورغيس، بشأن احتمالات التدخل الأجنبي في قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي داخل أستراليا.

وأكد مارلز أن بلاده ستواصل الحوار مع واشنطن وشركات التكنولوجيا بشأن الاستثمارات المحتملة، مشدداً على رغبة حكومته في جذب هذه المشروعات، ولكن وفقاً للشروط الأسترالية.

وتزامنت هذه التصريحات مع توقيع أستراليا اتفاقية بقيادة الولايات المتحدة، تهدف إلى حماية سلاسل الإمداد المعرضة للخطر وتأمين تقنيات الذكاء الاصطناعي الحساسة من السرقة والتدخل الأجنبي، مع دعم تطوير مراكز بيانات خارج الأراضي الأمريكية.

وتكشف هذه التطورات عن تباين في وجهات النظر بين واشنطن وكانبرا بشأن تقاسم الأعباء العسكرية وتوزيع الاستثمارات التكنولوجية، رغم استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار تحالف «أوكوس».