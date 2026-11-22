طرحت الفنانة ساندي فيديو كليب أحدث أغانيها، «سرحانة»، ضمن ألبومها القصير (ميني ألبوم) الجديد.

أغنية سرحانه، من كلمات وألحان ساندي، وتوزيع محمود صبري، وإخراج مصطفى قدري.

وتأتي «سرحانة» بعد أغنيتي «عياني» و«لوحدي» اللتين طرحتهما ساندي ضمن الألبوم نفسه، وكانت «لوحدي» أيضًا من كلماتها وألحانها وإخراج مصطفى قدري، وقد عبرت ساندي عن سعادتها بردود فعل الجمهور عليها بعد طرحها بطريقة الفيديو كليب.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت ساندي احتفالها بمرور 20 عامًا على مسيرتها الغنائية بطريقة مختلفة، إذ قررت مشاركة جمهورها كواليس تُعرض لأول مرة من رحلتها في عالم الغناء والفيديو كليب.

ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، علّقت عليه كاتبة: «احتفالًا بعشرين سنة ساندي، قررت أنزّلكم من النهارده لحد رأس السنة فيديوهات الميكنج وكواليس فيديو كليباتي».