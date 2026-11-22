شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم في محافظة الجيزة، حملة ميدانية مكبرة بقطاع المتحف، أسفرت عن إيقاف أعمال تشطيب مخالفة بأحد العقارات الكائنة بشارع امرؤ القيس بمنطقة نزلة السمان، ومصادرة المعدات المستخدمة في الأعمال وإيداعها مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قاد الحملة الميدانية أحمد عبد البصير، نائب رئيس حي الهرم لقطاع المتحف، بمشاركة كل من أحمد خلف، مدير الإشغالات بالقطاع، وعادل أحمد، مدير المتابعة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لرصد أي أعمال بناء أو تشطيبات تجري دون الحصول على التراخيص القانونية المقررة، والتصدي الفوري لها في المهد.

وأكد مسؤولو الحملة، أنه تم التحفظ على كافة الأدوات والمعدات المضبوطة بموقع المخالفة ونقلها إلى مخازن حي الهرم، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، مشددين على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة شوارع قطاع المتحف ونزلة السمان لفرض الانضباط ومنع أي تجاوزات أو تعديات على القانون.