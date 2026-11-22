أكد محافظ كفر الشيخ عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار التنسيق بين مديرية التموين وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن إحكام الرقابة على مراحل تصنيع وتداول المنتجات الغذائية وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك عقب إعلان محافظ كفر الشيخ ، المهندس إبراهيم مكي، شن مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز قلين، بالتعاون مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة لشرطة التموين، في إطار جهود إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتصدي لمخالفات تداول وتصنيع المنتجات الغذائية، والتي أسفرت عن ضبط 11 طنًا من المواد والخامات الغذائية داخل أحد مصانع البسكويت بمركز قلين، شملت مواد وخلطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى بدون بيانات ومشتبه في مدى صلاحيتها للاستخدام في عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المشتركة على المصانع والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، ومصادرها ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية، والتصدي لحيازة أو استخدام المواد غير الصالحة أو مجهولة المصدر في إنتاج السلع الغذائية.