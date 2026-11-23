لطالما اعتُبرت المضادات الحيوية واحدة من أهم أسلحة الطب الحديث في مواجهة العدوى البكتيرية. ومع ذلك، بدأت أعداد متزايدة من البكتيريا في إيجاد طرق للبقاء على قيد الحياة رغم استخدام هذه الأدوية؛ مما جعل علاج حالات العدوى -التي كانت في السابق سهلة العلاج نسبيًا- يزداد صعوبة. وقد سلط أحدث تقرير صادر عن المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) الضوء على هذا القلق المتزايد، موضحًا كيف أصبحت مقاومة المضادات الحيوية تحديًا خطيرًا يواجه الصحة العامة في الهند.

وحلل التقرير السنوي لعام 2025، الصادر عن "شبكة مراقبة وأبحاث مقاومة مضادات الميكروبات" (AMRSN) التابعة للمجلس الهندي للأبحاث الطبية، أكثر من 133 ألف عينة أظهرت نتائج إيجابية في المزارع البكتيرية، جُمعت من 64 مستشفى في جميع أنحاء البلاد. ومن بين النتائج المقلقة التي توصل إليها التقرير، أن 18.4% فقط من عينات بكتيريا "الإشريكية القولونية" (E. coli) التي خضعت للاختبار كانت تستجيب لعقار "سيفوتاكسيم" (cefotaxime) -وهو مضاد حيوي شائع الاستخدام-. كما أظهر التقرير أن 91.1% من عينات بكتيريا "الراكدة البومانية" (Acinetobacter baumannii) كانت مقاومة لمجموعة "الكاربابينيمات" (carbapenems)، وهي فئة قوية من المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج حالات العدوى الخطيرة.

ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة للشخص العادي؟ وما الذي يحدث عندما تتوقف الأدوية الموصوفة لمكافحة العدوى عن العمل؟

بدايةً، من المهم أن ندرك أن جسم الإنسان لا يكتسب مقاومةً للمضادات الحيوية، بل البكتيريا هي التي تكتسب هذه المقاومة. فعندما تُستخدم المضادات الحيوية دون داعٍ أو بطريقة خاطئة، تُقضى على البكتيريا الحساسة لها، بينما تبقى البكتيريا التي تحمل آليات مقاومة وتتكاثر. ومع مرور الوقت، تجعل هذه البكتيريا المقاومة علاجَ حالات العدوى أكثر صعوبة.

ويوضح الدكتور راكيش غوبتا، استشاري أول الطب الباطني في مستشفى "إندرابراستا أبولو" في دلهي، أن تناول المضادات الحيوية في غير حالات الحاجة إليها قد تترتب عليه عواقب تتجاوز المرض الحالي؛ إذ يقول: "لا تجدي المضادات الحيوية نفعاً في مواجهة العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد الشائعة، أو الإنفلونزا، أو معظم حالات التهاب الحلق. لذا، فإن تناولها دون ضرورة قد يدفع البكتيريا الموجودة في الجسم إلى التكيف واكتساب مقاومةٍ بمرور الوقت".

ماذا يحدث عندما يتوقف المضاد الحيوي عن العمل ضد عدوى ما؟



يوضح غوبتا قائلاً: "قد يؤدي ذلك إلى طول فترة المرض، وتأخر التعافي، والحاجة إلى علاجات أقوى أو بديلة". وفي بعض الحالات، قد تصبح السيطرة على العدوى أكثر صعوبة بكثير، لا سيما عندما تكون البكتيريا مقاومة لأدوية متعددة.

ويشير الدكتور سوميت أغاروال، مدير ورئيس قسم الطب الباطني في مستشفى "سارفودايا" (Sarvodaya Hospital) - الكائن في القطاع 8 بمدينة فريد آباد - إلى أن الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية يؤثر أيضاً على البكتيريا الموجودة طبيعياً في الجسم. ويوضح أن تناول المضادات الحيوية دون وجود دواعٍ طبية قد يسبب آثاراً جانبية، تشمل "الغثيان، والقيء، والإسهال، وردود الفعل التحسسية، و/أو اضطراباً في الميكروبيوم المعوي الطبيعي".

لا يقتصر القلق على الفرد الذي يتناول الدواء فحسب، بل يمكن للبكتيريا المقاومة أن تنتشر بين الناس في المنازل وأماكن العمل والمستشفيات والمجتمعات. يحذر الدكتور غوبتا قائلاً: "مقاومة المضادات الحيوية ليست مجرد مشكلة فردية، بل هي قضية صحة عامة". ويتطلب منع ذلك استخدامًا مسؤولاً للمضادات الحيوية. ينصح الدكتور أغاروال بعدم الاحتفاظ بالأدوية المتبقية أو مشاركة الوصفات الطبية، لأن أنواع العدوى المختلفة قد تتطلب علاجات مختلفة. كما يؤكد أن تفويت الجرعات الموصوفة بشكل متكرر قد يقلل من فعالية العلاج ويمنح البكتيريا فرصة للبقاء.

يوصي الدكتور غوبتا بتناول المضادات الحيوية فقط بوصفة طبية من أخصائي رعاية صحية، مع الالتزام بالجرعة والمدة الموصوفتين، وتجنب العلاج الذاتي. كما أن النظافة الجيدة والتطعيم في الوقت المناسب يمكن أن يقللا من العدوى والحاجة إلى المضادات الحيوية. تظل المضادات الحيوية ضرورية، ولكن لا يمكن التسليم بفعاليتها. وكما تشير نتائج المجلس الهندي للأبحاث الطبية، فإن حماية هذه الأدوية اليوم أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار إمكانية علاج العدوى غدًا.

