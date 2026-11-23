أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن حصد عدد من الجوائز والمراكز خلال مشاركته فى الدورة الأولى من المهرجان القومى للمسرح المدرسي المصري.

وجاء ذلك تحت رعايه السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهوريه ،وبحضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافه، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتوره إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزيه للأنشطة الطلابية.

توجيهات تعليم الغربية

كما حصلت الطالبة ريتاج محمد محمود عن عرض مدينه العرائس مدرسة الفرير إداره غرب المحله التعليميه افضل ممثله مركز أول على مستوى المهرجان

كما حصل رزق الله نبيل و رضوان البوري على جائزة أفضل تصميم ملابس للعمل المسرحى بعنوان مدينه العرائس بمدرسه الفرير بإدارة غرب المحلة التعليمية .

جوائز تعليم الغربية

كما حصلت رحاب مسعد محمد بمدرسة الفرير إدارة غرب المحلة التعليمية، على جائزة أفضل تصميمات فنيه ودعاية للعمل المسرحى مدينة العرائس، كما حصل كل من الأستاذ مهاب أحمد، والأستاذة رانيا أحمد بمدرسة الفرير بإدارة غرب المحلة التعليمية على جائزة افضل ديكور على مستوى المهرجان ، كما حصلت الطالبه مريم التهامي، بإدارة شرق طنطا على جائزة أفضل مكياج للعرض المسرحى بعنوان مدينة الظلال منتخب فريق المديريه على مستوى المهرجان،

تهنئة الفائزين

وقدم ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر والتقدير والامتنان للسيدة الفاضلة انتصار السيسى على رعايتها الكريمة لهذا المهرجان والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الثقافة ،على رعايتهم لمواهب مصر على مختلف محافظات الجمهورية، والسماح للطلاب باكتشاف مواهبهم وتعزيزها واكتساب الخبرات والثقة .

كما قدم الشكر للدكتور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأشرف منصور موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، وفريق العمل المعاون للأعمال المسرحية التى تم عرضها خلال المهرجان متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.