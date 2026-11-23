شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للصحافة، بشأن إنشاء وتطوير منصة «الجمهورية التعليمية»، لإتاحة محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة للطلاب وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم تجربة تعليمية أكثر تفاعلية وتناسب احتياجات الطلاب.



وقع بروتوكول التعاون المهندس سعد رشدي رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ طارق لطفي رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر.



وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للصحافة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة العمل بالمؤسسات الصحفية القومية، ودعم جهود التحول الرقمي بها، من خلال تطوير البنية التكنولوجية والمنصات الرقمية، والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات والمحتوى الرقمي المقدم للجمهور، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ؛ مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف إنشاء وتطوير منصة تعليمية رقمية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها لصالح الطلاب ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر وجريدة «الجمهورية»، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لإنشاء وتطوير المنصة وجعلها نموذجا متميزا لتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات التعليمية.



من جانبه، أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدعم التكنولوجي الذي تقدمه للمؤسسات الصحفية القومية، وحرصها على الاستجابة لمتطلباتها بما يخدم الصالح العام؛ مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة، والذي تضمن تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للصحافة وإطلاق تطبيق له على الهواتف المحمولة، مع مواصلة العمل على تطويره، مؤكدًا أن إنشاء منصة «الجمهورية التعليمية» يمثل تحقيقًا لحلم سعت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر إلى تحقيقه، مشيدًا بالدور المتميز للملحق التعليمي لجريدة الجمهورية، والجهود المبذولة في تطوير محتواه.



وأعرب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقديره لما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعم، ليس فقط للمؤسسات الصحفية، وإنما للعديد من المؤسسات في مختلف القطاعات، من خلال الوزارة والجهات التابعة لها؛ مشيدًا بالتعاون المستمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأثره في تحقيق الأهداف المنشودة، لا سيما في ظل مشروعات القوانين المرتقب مناقشتها خلال الفترة المقبلة.



ويهدف البروتوكول إلى إنشاء منصة «الجمهورية التعليمية»، باعتبارها منصة تعليمية رقمية متكاملة تواكب أحدث التطورات في مجال التعليم الإلكتروني وتلبي احتياجات السوق التعليمي الرقمي المتنامي وتوفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة تجمع بين التقنيات الحديثة وسهولة الاستخدام مع التركيز على تحقيق التميز في تقديم المحتوى التعليمي بأشكاله المختلفة واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.



وينص البروتوكول على مساهمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتصميم المنصة وتشغيلها وبنيتها التكنولوجية، ودعم استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب دعم التكامل الرقمي مع المنظومات والخدمات التكنولوجية ذات الصلة، وتقديم الخبرات الفنية والتدريبية اللازمة لرفع كفاءة فرق العمل المسؤولة عن تشغيل المنصة.



من جانبها، تتولى الهيئة الوطنية للصحافة، من خلال خبراتها الصحفية والإعلامية والتعليمية، الإسهام في إعداد وتطوير المحتوى التعليمي الرقمي بالتعاون مع المتخصصين والخبراء، بما يشمل تقديم محاضرات ودروس رقمية وبنوك أسئلة واختبارات إلكترونية ومراجعات تفاعلية، تتيح للطلاب الوصول إلى محتوى تعليمي موثوق في أي وقت ومن أي مكان. كما تتولى الهيئة توفير المحتوى الصحفي والتثقيفي والمعرفي المناسب للطلاب، وإدارة الهوية الإعلامية والترويجية للمنصة، والاستعانة بنخبة من المعلمين والخبراء والمتخصصين للمشاركة في إنتاج المحتوى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تطوير خدمات تعليمية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، وتسهم في التيسير عليهم بما يحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية.

